台灣有可能「和病毒共存」？　鄉民曝恐怖代價：直接爆掉

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（8日）宣布，桃機群聚再增2例確診，相關個案累積14例。眼看桃機群聚持續擴大，不少民眾擔憂本土疫情再度重燃；對此，有網友就以與病毒共存的歐美國家比較，質問「台灣持續堅持清零到底是不是對的選擇？還是民意之下不得不作成的決定？」

有一名網友今日在批踢踢八卦板以「台灣人484不可能跟病毒共存？」為題發文，表示，美國一天快一百萬人確診，英法澳也是各種單日破10萬確診，但大家在有打疫苗的前提下，重症機率已經下降很多，是不是該把Omicron定義成小感冒了？

該網友表示，「但我也不懂到底Omicron在各種交叉感染之下，會不會又衍生出更恐怖的病毒？台灣持續堅持清零（逆世界潮流）到底是不是對的選擇？還是民意之下不得不作成的決定？」

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▲桃機群聚持續擴大，民眾擔憂本土疫情重燃。（示意圖／達志影像／記者林敬旻攝）

貼文曝光後，立刻掀起許多網友紛紛回應，「口罩戴好就對了，不用去想那麼多」、「爆了不共存也不行，只能打疫苗一直補」、「堅持清零就要做好鎖國一輩子，每天恐慌防疫的準備」、「整天清零有完沒完，已經兩年了，有限的生命還要被耽誤多久？」。

然而，也有不少網友點出台灣不可能與病毒共存的原因，「客觀來看的確不行，醫療能量大概直接爆掉」、「台灣人怕死QQ」、「台灣人最自豪的防疫，怎麼可能跟病毒共存」、「不可能共存！共存就像是篩選人類的感覺，看誰倒楣」、「歐美是沒得選只好共存，又不是原本清零打完疫苗改共存」、「有清零仔的存在，永遠都不用想共存」。

▼不少網友認為台灣不可能和病毒共存。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）