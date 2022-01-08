慣竊行竊工地鐵材露餡沿路丟鐵片逃逸　南警2日內追緝到案

▲台南市警三分局海南派出所巡邏警網，循線查獲涉嫌竊取工地建材的林姓男子到案，全案依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局海南派出所巡邏警網，1月5日下午5時許，巡經安南區永續六街某建築工地時，發現1名男子在工地內竊取建材，警方立即上前實施盤查，惟該男子見警馬上騎機車逃離，竊嫌高速行駛並沿路丟棄竊得之鐵片及鐵條阻撓警方追捕，警方基於用路人安全未尾追，循線2日內追緝林嫌到案，依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，為顧及其他用路人安全，警方未繼續尾隨，只將竊嫌丟棄在現場之贓物（牙片50片、牙條75條）先予以查扣，並依竊嫌使用車輛特徵，持續追查竊嫌行踨。

經警方循線追查分析，發現竊嫌活動範圍多在台南市南區，即派員於1月7日上午前往南區永成路埋伏守候，在11時許左右發現竊嫌騎乘機車行經永成路時，警方即將竊嫌攔停，並查證身分，而涉嫌竊盜的57歲林姓男子，他的機車上又載著在安平區某建築工地所竊取的4支鐵柱，在警方追問下林男當場坦承犯行，警方立即依現行犯將林男逮捕，並擴大清查出林男於2021年12月至2022年1月間，在安南區及安平區共犯下10件工地建材竊案，全案偵訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

市警三分局呼籲民眾，對於有價值財物應妥善保管，並做好適當防護措施，以免讓有心人士有可乘之機。