　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

慣竊變裝製造斷點躲追緝　善警科技偵查迅速破案

▲台南市警善化分局查獲涉嫌破壞門、窗侵入行竊的張姓男子，起獲作案衣物，惟現金已花用一空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警善化分局查獲涉嫌破壞門、窗侵入行竊的張姓男子，起獲作案衣物，惟現金已花用一空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區日前連續接獲4起竊盜案件，犯嫌目標鎖定店面商家及民宅，翻牆進入店、家以後，破壞門鎖窗戶入內竊取現金，竊嫌搭火車、變裝及轉搭計程車的方式製造「斷點」，增加警方偵查困難，但在善化分局警方科技辦案過濾追踨下，循線查獲犯嫌44歲張姓男子，起獲作案衣物，惟贓款已花用一空。

▲台南市警善化分局查獲涉嫌破壞門、窗侵入行竊的張姓男子，起獲作案衣物，惟現金已花用一空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化警分局善化派出所受理後即積極偵辦，發現有多次竊盜前科的張姓嫌犯(男、44歲、目前從事園藝臨時工)，常對店面商家下手行竊，日前故技重施，搭火車至善化車站附近隨機尋找行竊目標，共竊取4處得手新台幣7萬多元，並在公共廁所「變裝」後轉搭計程車離開，警方查出，張嫌以搭火車、變裝及轉搭計程車的方式製造「斷點」，增加警方偵查困難。

▲台南市警善化分局查獲涉嫌破壞門、窗侵入行竊的張姓男子，起獲作案衣物，惟現金已花用一空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方積極調閱相關影像資料，蒐證完整後向台南地院聲請搜索票獲准，於台南市歸仁區緝獲張嫌到案，當場查扣做案時所穿著衣物，惟竊得贓款早已全數花光，全案依竊盜罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

▲台南市警善化分局查獲涉嫌破壞門、窗侵入行竊的張姓男子，起獲作案衣物，惟現金已花用一空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，竊嫌利用商家禮拜天未作生意，於前一天晚上10時至隔日凌晨0時，破壞門窗，侵入店家犯案，亦請民眾注意此類犯罪手法，平時應作好監視器、保全、加固門窗等安全維護，警方再次強調治安無假期，善化分局絕對會嚴查各類民生竊案，宵小切勿以身試法，絕不會辜負廣大市民的支持與期待

善化警分局長歐祖明呼籲民眾，年關將近各店家、住宅需提高警覺，若有陌生人徘徊、察看，甚至門口疑似遭做記號，應立即與轄區派出所連繫，防範未然。

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
松田聖子女兒遭婚前劈腿！　目睹男友小三LINE對話崩潰
「人妻女神」爆賣淫！狗仔4線索點身分　小開群組認：都玩過
陳建州聲明回擊！網讀到「最後2行」驚中計：黑人很會
王朝903案被挖！他爆：彈頭說的都實話　「黑人很多故事」
快訊／爸爸捕毛蟹落水！　女兒岸邊哭喚：快回家
「趙薇被拐兒」願意回家了！買家3事連環錯
李靚蕾驚喜慶生！王力宏「2反應尷尬爆」　她強顏歡笑網心疼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹竹苗怎合？產經政大老都表態　楊文科：先談合作再談併

GDP趕時間！大貨車狂飆拒停國道地磅　不甩警鳴笛狂追逃逸罰9萬

台南防疫計程車整裝上陣　百輛車全心投入春節防疫服務

新化警埋伏緝獲車手　1日阻詐兩詐騙案金額逾百萬　

演出陣容星光熠熠！　2021桃園陽光劇場開幕演唱25日登場

墾丁旅遊途皮夾遺失　警通知領回又驚又喜

為市民「禁噪」！　警、環、監聯合出擊取締改裝車

慣竊變裝製造斷點躲追緝　善警科技偵查迅速破案

｢深夜食堂｣群組建功　警民攜手不到1小時助迷途女返家

台南市府團隊就職三周年表揚250人　黃偉哲感謝防疫人員讓市府挺過疫情

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

老婆...妳才貌雙全真的好難追！　新郎「把故事寫成饒舌」燃爆現場

曾考5A++！18歲學霸自撞分隔島 連人帶車噴飛10m...送醫搶救不治

徐若瑄火大再發文：我沒介入李王婚姻！　遭李靚蕾2度影射「感到身心俱疲」

竹竹苗怎合？產經政大老都表態　楊文科：先談合作再談併

GDP趕時間！大貨車狂飆拒停國道地磅　不甩警鳴笛狂追逃逸罰9萬

台南防疫計程車整裝上陣　百輛車全心投入春節防疫服務

新化警埋伏緝獲車手　1日阻詐兩詐騙案金額逾百萬　

演出陣容星光熠熠！　2021桃園陽光劇場開幕演唱25日登場

墾丁旅遊途皮夾遺失　警通知領回又驚又喜

為市民「禁噪」！　警、環、監聯合出擊取締改裝車

慣竊變裝製造斷點躲追緝　善警科技偵查迅速破案

｢深夜食堂｣群組建功　警民攜手不到1小時助迷途女返家

台南市府團隊就職三周年表揚250人　黃偉哲感謝防疫人員讓市府挺過疫情

柯文哲斷言一定開放核食　吳釗燮大酸：常不知道他講什麼

【廣編】啟動後疫新生活！Panasonic打造「New Normal」住宅

最美小龍女李若彤辣曬「川字腹肌」　67歲趙雅芝仙氣紗裙狀態超驚人

全球都在講中文！靈媒曝「中國主宰世界」時間點　美國名人遭暗殺

【廣編】第四屆安布思沛電競賽登場　廣邀各路好手同High

不喜歡尾牙！中1千被逼「灌整瓶紅酒」　她怒吼地獄3點：很噁心

外送員太少沒人送！foodpanda德國撤出6城市　出售日本事業體

Omicron釀聖誕變調！法國月底料日增10萬例　德國衛長：須打第4劑

羅成範6年3.5億轉戰起亞虎　追平韓職FA最大約

飯店用地蓋豪宅300萬交保　潤隆董座瞎扯：住戶可各自經營旅館

新北女橫越馬路　水泥車綠燈起步當場輾過！她慘死血泊畫面曝

地方熱門新聞

「眾生百相」許瑞珍油畫桃園展出

「翻腳刀」痛到美丁美噹　治療師推2大療法

斗六棒球場外「8米聖誕樹」　點亮雲林最新聖誕地標

灰萌萌！武陵農場7個月大黑天鵝寶寶亮相　計畫邀遊客命名

魷魚遊戲面具悍匪搶銀行　警攔截圍捕防搶演練

台南市救護品管教育中心啟用

大貨車不停國道地磅站　加速逃逸罰9萬

雲林虎科大等三校聯合聖誕晚會12/23重磅登場

新北獨居婦跌傷反鎖家中　金山警從後門救援脫險

台南市府團隊就職三周年表揚250人

警、環、監聯合出擊取締改裝車

｢深夜食堂｣群組建功　400成員不到1小時找到迷途女

慣竊變裝製造斷點善警迅速破案

迎虎年桃園「環境清潔週」　明年1/24日展開

更多熱門

相關新聞

「要命小方」之子背四條通逃3年　買午餐落網

「要命小方」之子背四條通逃3年　買午餐落網

中部中生代角頭綽號「要命小方」的方敏懿入監服刑，方的兒子常偉政3年前犯下傷害、妨害自由、詐欺等四件刑案，遭到台北、台南、台中地檢署通緝，常嫌一直藏匿在大肚山上，經常變裝、換租屋處，生活所需都是叫同居女友去買，台中豐原警方找了3個多月，昨天下午發現常嫌在大肚區買午餐，立即上前逮捕，常嫌一見警方早有心裡準備，欠的就該還，「早晚要面對」。

三重蔥油餅攤販睡著…慣竊失風「揮剪刀割頸」

三重蔥油餅攤販睡著…慣竊失風「揮剪刀割頸」

議員前助理專偷台、師大　2學生提款卡寫密碼被領光

議員前助理專偷台、師大　2學生提款卡寫密碼被領光

惡狼闖民宅　獨居婦遭性侵還被逼共浴

惡狼闖民宅　獨居婦遭性侵還被逼共浴

慣竊在醫院行竊得逞　監視畫面露餡

慣竊在醫院行竊得逞　監視畫面露餡

關鍵字：

慣竊變裝斷點善警破案

讀者迴響

熱門新聞

男星轟黑人建州竟意外爆卦：王朝903是誰的女友上吊

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

李靚蕾驚喜現身慶生！王力宏「2反應全場尷尬爆」

南拳媽媽彈頭批黑人「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手

快訊／遭網友曖昧點名「在新加坡傻等他1個月」　林俊傑火大發聲了！

彈頭揭王朝903誰的女友輕生！再嗆「你找誰講都沒用」

快訊／黑人點名彈頭首發聲！

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

她嗆李靚蕾「吃相難看」　貼文慘挨轟

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

遭黃安瞎傳已離婚…章子怡震怒打臉「假的」

輾死兄弟再槍決老大　雙槍男現況曝

返鄉投票看到「已逝愛犬趴門口」

更多

最夯影音

更多
「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！
懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面