慣竊變裝製造斷點躲追緝　善警科技偵查迅速破案

▲台南市警善化分局查獲涉嫌破壞門、窗侵入行竊的張姓男子，起獲作案衣物，惟現金已花用一空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區日前連續接獲4起竊盜案件，犯嫌目標鎖定店面商家及民宅，翻牆進入店、家以後，破壞門鎖窗戶入內竊取現金，竊嫌搭火車、變裝及轉搭計程車的方式製造「斷點」，增加警方偵查困難，但在善化分局警方科技辦案過濾追踨下，循線查獲犯嫌44歲張姓男子，起獲作案衣物，惟贓款已花用一空。

善化警分局善化派出所受理後即積極偵辦，發現有多次竊盜前科的張姓嫌犯(男、44歲、目前從事園藝臨時工)，常對店面商家下手行竊，日前故技重施，搭火車至善化車站附近隨機尋找行竊目標，共竊取4處得手新台幣7萬多元，並在公共廁所「變裝」後轉搭計程車離開，警方查出，張嫌以搭火車、變裝及轉搭計程車的方式製造「斷點」，增加警方偵查困難。

警方積極調閱相關影像資料，蒐證完整後向台南地院聲請搜索票獲准，於台南市歸仁區緝獲張嫌到案，當場查扣做案時所穿著衣物，惟竊得贓款早已全數花光，全案依竊盜罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

警方指出，竊嫌利用商家禮拜天未作生意，於前一天晚上10時至隔日凌晨0時，破壞門窗，侵入店家犯案，亦請民眾注意此類犯罪手法，平時應作好監視器、保全、加固門窗等安全維護，警方再次強調治安無假期，善化分局絕對會嚴查各類民生竊案，宵小切勿以身試法，絕不會辜負廣大市民的支持與期待

善化警分局長歐祖明呼籲民眾，年關將近各店家、住宅需提高警覺，若有陌生人徘徊、察看，甚至門口疑似遭做記號，應立即與轄區派出所連繫，防範未然。