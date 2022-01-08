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桃機第一線擴大採檢！王必勝估：9000人PCR「釐清3傳播鏈關聯」

▲▼中央流行疫情指揮中心前進指揮所指揮官王必勝。（圖／攝影中心）

▲中央流行疫情指揮中心前進指揮所指揮官王必勝。（圖／攝影中心）

記者張乃文、洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（7）晚證實，新增一名女保全確診，傳染途徑疑似也有在入境大廳與旅客接觸；至於新增計程車司機，是匡列二採陽性，Ct值高（病毒量低），目前暫列疑似病例，等待24小時後複驗確認。今早陳時中陪同行政院長蘇貞昌前往視察桃園機場，前進指揮所指揮官王必勝報告時指出，目前會執行採檢總數約9000人。

今早陳時中陪同蘇貞昌前往視察桃園機場，王必勝執行相關報告時表示，目前確診有3條線，清潔人員、計程車司機及保全公司，但之間連結仍有待釐清，會擴大採檢所有桃機第一線人員，總數約8000、9000人。 

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不過，在蘇貞昌及陳時中接受媒體聯訪時，出現了一小段插曲，在結束訪問準備前往會議室聽取報告時，陳時中眼尖發現媒體麥克風沒有包上保護套，便趕緊提醒「麥克風要包好」。

▲▼蘇貞昌、陳時中視察機場，糾正媒體麥克風沒包好。（圖／攝影中心攝）

▲▼蘇貞昌、陳時中視察機場，陳時中提醒媒體麥克風要包好。（圖／攝影中心攝）

▲▼蘇貞昌、陳時中視察機場，糾正媒體麥克風沒包好。（圖／攝影中心攝）

桃園機場爆發群聚，從第一例清潔員（案17230）確診一直查到有防疫計程車司機、清潔員相關歌友會人員、機場保全等12人確診。指揮中心昨日下午公布的調查確認兩條傳播鏈，當中防疫計程車司機（案17240）感染Omicron與清潔員不同序列，為另外單一個案，至於清潔員與歌友會、機場保全等人暫列群聚。

昨晚再傳出又有2人確診，陳時中晚間接受媒體電訪證實，機場保全匡列387人應採，已經有379人採檢，發現有1人陽性，其餘361人陰性、17人檢驗中、8人今天採檢。傳出該案與先前確診保全無接觸，陳時中說，目前瞭解她有在入境大廳，可能與先前確診保全類似，接觸入境旅客的可能性高。

至於防疫計程車，陳時中說，是先前已匡列者進行二採，原本有1人1/4採檢陰性，現在採檢陽性，但Ct值高，現在對相關數值還有懷疑，將於24小時後複驗確認。

▲▼機場高風險對象採檢情況。（圖／ETtoday製表）

▲昨日下午指揮中心公布的機場高風險對象採檢情況。（圖／ETtoday製表）

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