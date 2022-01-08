西安封城領物資竟要「4字通關密語」　影片流出引公憤：噁心

▲防疫人員不肯鬆手給物資，直到居民說完「感謝政府」才放開。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

西安日前爆出全城封鎖縮緊導致民眾被禁止出門購買民生物資，家中嚴重缺乏食物的情況，7日晚間又有一段影片在網上流傳，只見發送物資的人員緊抓著食物不給居民，要求對方「要說那個話嘛」，居民才連忙回答「感謝政府」。影片一出引起網路公憤，「噁心」、「這個風氣太官僚了」、「菜是政府種的嗎」？

微博7日流傳一則長約8秒的影片，如今西安封城統一由官方人員進行蔬菜等民生物資的發送，確保盡快達到杜絕傳播的清零目標，但一名拿著鏡頭的官方人員將遞送物資的情況錄下，卻看到另一名官方人員雖然把物資交到居民手上，卻遲遲不肯放手，沒多久才說一句「要說那個話嘛」，居民才像猛然想起似的，連忙回答「感謝政府，感謝政府。」說完官方人員才鬆手放開物資。

影片在當天晚上出現在微博上，網友紛紛留言，「真特麼的噁心」、「這個風氣太官僚了」、「絕了」、「感謝政府的那段視頻，真是我這個長一段時間以來，再次噁心拿著鏡頭的人」、「感謝政府呢？感謝黨呢」、「這幫人夠噁心」。

不過也有網友表示，「拿個東西，寒暄兩句，人之常情。還覺得這句話（感謝政府）可笑，是無知的奴隸才會說的話？陰陽怪氣，無中生有，雞蛋裡挑骨頭。」