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赴槍戰熱區「採訪黑幫首領」　海地2記者被敵對幫派突襲射殺

▲▼採訪黑道老大 海地2新聞工作者遭敵對幫派擊斃。（圖／路透社）

▲海地2記者前往激戰熱區訪黑道首領，遭敵對幫派成員擊斃。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美洲國家海地6日發生一起槍殺事件，3名記者前往該國首都太子港郊區拉布勒12區（Laboule 12）採訪一名幫派首領，不料過程中遭到敵方幫派成員突襲，其中2名記者被當場射殺、1名幸運地逃離現場。

根據Rezo Nòdwès報導，一名不願意具名的海地警政官員表示，遭到殺害的分別是加拿大Ecoute FM電台記者衛斯理（Amady John Wesley），以及當地媒體記者路易斯森特（Wilguens Louissaint）。

太子港拉布勒12區是當地的主要道路，穿越拉布勒12區的道路是前往海地南部的唯一通道，成為當地幫派的必爭之地，為搶奪該地區的控制權，經常爆發械鬥或槍戰。

衛斯理及路易斯森特6日與另1名記者維爾（Wilmann Vil）前往拉布勒12區，採訪一名幫派首領，詢問該首領對衝突的看法，不料在回程途中遭到敵方幫派成員持槍突襲，僅有維爾僥倖逃離現場。

事件發生後，加拿大Ecoute FM總部總監阿蒂斯（Francky Attis）發布聲明，嚴厲譴責這種犯罪及野蠻的行徑，聲稱這種行為是對生命權的嚴重攻擊，也侵害了記者的人生自由安全，要求海地政府應採取行動，負起責任進行調查。

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