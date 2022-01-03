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海地總理出席活動遭襲擊！激烈槍戰畫面曝光　至少1人死亡

▲▼海地總理亨利（Ariel Henry）2日到一座教堂出席活動時，遭當地武裝組織攻擊。（圖／翻攝自推特）

▲海地總理亨利出席活動時遭當地武裝組織攻擊。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

海地總理亨利（Ariel Henry）2日到一座教堂出席活動時，遭當地武裝組織攻擊，現場爆發激烈槍戰，所幸亨利在保護下安全撤離，但仍有1人中槍身亡，以及數人受傷。

綜合外媒報導，亨利2日前往阿蒂博尼特省（Artibonite）戈納伊夫市（Gonaïves）的一座教堂參加紀念海地獨立218周年的彌撒活動時，遭到當地武裝集團攻擊。當時武裝人士朝著亨利瘋狂開槍，與警察、護衛爆發激烈槍戰，亨利則在保護下安全撤離，但仍造成1人死亡、數人受傷，所幸當時教堂內沒有其他信徒，才未造成重大傷亡。

據了解，在彌撒活動開始之前，當地黑幫就曾警告亨利不要出席戈納伊夫市的任何活動。攻擊發生後海地政府也取消參與其他地區的慶祝獨立活動。從曝光的影片可以看到，亨利在警察保護下撤離，而現場仍不斷傳出槍響。

前總統摩依士（Jovenel Moise）去年7月遭暗殺身亡後，海地國內就陷入一片混亂，黑幫集團在社會和政局的動盪下變得越來越強大，現任總理亨利去年10月出席活動時，就曾遇上黑幫開槍清場，最後亨利只能匆忙離開，政府的好幾輛休旅車在槍聲下開離。

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