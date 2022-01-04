受刑人奪槍挾持警員逃獄！　海地跨年夜爆「激烈槍戰」釀11死3傷

▲海地監獄12月31日發生受刑人越獄並與警方駁火的事件，造成11死3傷。（圖／翻攝自推特／@pnh_officiel）

記者葉睿涵／編譯

海地位於首都太子港郊區的一所監獄12月31日發生動亂，10名受刑人挾持了4名人質與警方駁火，並試圖越獄，最後導致10名受刑人和一名警員死亡，另有3名警員受重傷。

據法新社報導，12月31日中午，10名私藏槍械的受刑人突然挾持了3名獄警與1名護士，並進入獄中辦公室，奪取突擊步槍等武器，試圖越獄。

Plusieurs Unités spécialisées de la Police Nationale d'Haïti (PNH) ont intervenu à la prison civile de la Croix-des-Bouquets suite à une tentative d'évasion qui s'est produite ce vendredi 31 décembre 2021. Plusieurs agents d'unités spécialisées dont le GIPNH (SWAT-TEAM), pic.twitter.com/eG5JYHygoL — PNH (@pnh_officiel) January 1, 2022

接到增援電話的特警感到現場後，與10名受刑人交火，最後導致11人死亡，其中包含10名受刑人與1名警員，另有3名警員受重傷，且須轉送古巴醫治。

警方透露，當局目前已查扣4把槍，並奪回被受刑人搶走的3把槍。警隊發言人指出，他們正在調查受刑人取得武器的方式。

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