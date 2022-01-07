反差大揭秘！想被女友黏卻不承認星座男TOP5

▲TOP星座男看起來高冷，但最喜歡被黏。（圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

有些男生很討厭黏踢踢，即使談了戀愛也不喜歡膩在一起，據《星座好朋友》網站分析，5星座男其實很喜歡女友黏著他們，平時卻又表現出一副冷淡的模樣，一起來揭穿他們的反差吧！

天蠍座

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天蠍座的人看起來高冷沉默，可是談戀愛的他們，可是會完全變了一個人，變成你不認識的小可愛，一下子像黏人的小寵物，一下子又變成幼稚的小孩。

他們其實很喜歡跟情人黏在一起，最好24個小時都可以待在一起，這樣有才有彼此重視的感覺，也才是他們所認為的深情的表現，他們當然還是會比較希望對方可以主動黏他們，他們一定會馬上融化的！

天秤座

天秤座的人他們很在意自己和情人的關係，他們其實很喜歡放閃的，有另外一半會讓他們有安全感。

雖然總是在意著「和平關係」，可是其實他們還是很喜歡另一半黏著他們，只是他們往往不會說出來，當另一半沒有黏他們的時候，他們就會感到有點不安、有點慌張，就會換成他們主動去黏你了！

獅子座

獅子座的人就是比較自我，他們雖然會主動，可是心底卻還是希望，另一半可以比較依賴他們。

所以他們寧可另一半很黏，也不會自己拉下面子去年對方，他們覺得自己在對方心中的地位很高，所以對方主動也是理所當然的，他們就只是表面愛裝酷、愛裝高冷，其實都在等你黏過來而已。

雙子座

雙子座的人雖然也講求自己的空間，可是其實戀愛後的他們，就會透露出心中的不安跟寂寞，也是很愛黏踢踢的啦！

有時候他們覺得寂寞，就會主動去黏另一半，當他們想要一個人靜一靜的時候，其實還是會矛盾的希望你可以主動去關心他，雖然表面沉默但心裡可是高興的，他們不怕你的關懷太多，只怕你的關懷太少。

巨蟹座

巨蟹座雖然缺乏安全感，可是他們卻不一定要你來黏他們，來填滿他們的不安感，他們只有一個要求，就是需要你的時候的時候立刻出現。

在大眾的場合，他們會想要表現出彼此黏在一起，看起來好像很恩愛的感覺，

可是其實私底下他們比較喜歡默默的，不一定要黏在一起，只要處在同個空間讓他們感到心安，做自己的事也可以感到很幸福。