國營事業作弊團削破億！中鋼職員首腦兼教官　拉正宮、小三拼事業

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄地檢署跟廉政署南部地區調查組三波行動，追查國營事業考試電子舞弊集團，抓到4名涉嫌重大的嫌犯，其中兩名還是現任台電跟中鋼的員工，林姓的中鋼員工還把自己的老婆跟小三一起揪進來賺。

高雄地檢署表示涉嫌的郭姓跟林姓嫌疑人分別是台電跟中鋼的現職員工，而林姓嫌疑人還把自己的老婆跟小三揪進來，成為這個電子舞弊集團的首腦兼教官，這個集團鎖定三個國營事業，台電、中油跟中鋼公司的新進人員考試，他們尋找有意願以電子舞弊方式錄取國營事業職務的考生，雙方約定考生僅須先行支付新臺幣2萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，錄取後再支付新臺幣120萬元至150萬元金額。

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

該集團聘請解題學生在筆試當日當場解題後播報答案至考生配帶的耳機方式舞弊。通過筆試放榜後，再協助作弊考生，提供面試相關服務，如協助作弊考生修改自傳、教導面試技巧，讓作弊考生上榜錄取。目前清查發現，此電子舞弊集團從2016年迄今涉嫌作弊之國營事業考試已達10次以上，目前掌握透過此舞弊集團錄取進入中油、中鋼、台電公司任職之考生總計至少有101人，詳細人數仍在清查中。

高雄地檢署指揮法務部廉政署南部地區調查組進行3波行動共計搜索17處，傳訊被告8人及多位證人，並扣得各種電子舞弊器材，如大量手機、藍芽耳機及偵測舞弊器材等物。經檢察官訊問後，認郭姓、林姓、陳姓、吳姓被告4人，涉犯刑法加重詐欺得利等罪之犯罪嫌疑重大，且有羈押之原因及必要性，先後向法院聲請羈押禁見獲准；其餘被告4人涉案部分，則分別以1、5、10萬元交保候傳。

