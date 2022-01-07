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社會 社會焦點 保障人權

酒駕撞4口媽媽今火化！父女3人躺醫院仍不知　善款湧入數字曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄酒駕男黃子洋造成林家4口1死3傷的慘劇，死者范姓媽媽7日上午舉行告別式，高雄市長陳其邁前晚至靈堂上香慰問，除了個人捐助10萬元之外，也再致送慰問金3萬元。目前針對林家的愛心捐款計有963筆，計441萬餘元，高市社會局將持續媒合各界捐款資源協助傷者後續生活重建。

林姓一家人遭酒駕者撞1死3傷事故，罹難者范女上午於市立殯儀館舉行告別式。陳其邁除日前三度探視關懷家屬，也個人捐助10萬元助傷者及家屬生活重建，前晚也至靈堂上香慰問，並致送慰問金3萬元。

▲▼車禍身亡的范女舉行告別式。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲車禍身亡的范女7日舉行告別式。（圖／記者陳宏瑞攝）

陳其邁今日也指示辦公室主任至靈堂上香，向家屬表達慰問關懷之意，范母感謝市府團隊協助及陪伴，也遞交陳情信希望政府提出酒駕修法、維護路權、助被害者度困境等3訴求。

針對家屬的訴求，高雄市政府表示，目前犯罪被害人保護協會將協助向法院聲請對肇事者的財產假扣押；針對酒駕重罰部分，陳其邁第一時間立即邀集高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署，與市府警察局、法制局、交通局等相關局處共同研議相關配套措施達成5大共識，宣示強力取締執法，嚇阻酒駕。

市府並針對罰則過輕、無法遏止酒駕歪風，提出6大修法建議，未來將修正「高雄市檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法」，納入檢舉酒駕獎金相關規定，提高檢舉量以減少酒駕案件。

▲▼車禍身亡的范女舉行告別式。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲范女的親屬參加告別式。（圖／記者陳宏瑞攝）

另外，家屬及外界關心傷者後續生活重建及復建，社會局已提供社會救助金專戶協助代收社會各界的愛心捐款，至7日09時止，愛心捐款計有963筆，計441萬餘元，持續媒合各界捐款資源協助傷者後續生活重建。

市府團隊強調除全力執法、提出修法方向、與檢警採取共同行動遏阻酒駕外，也持續全力協助照顧傷患，陪伴家屬及傷患度過這一段艱難之路。

▲▼車禍身亡的范女舉行告別式。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲范女的告別式上親友痛哭。（圖／記者陳宏瑞攝）

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