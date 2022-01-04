照顧女兒不收房租　3惡人不知感恩貓食塞嘴線香刺腿虐10歲女童

▲▼3名惡人不知感恩，竟拿針刺女童、燙傷、撞牆、甩巴掌取樂。（圖／台中地檢署提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名30多歲的單親媽4年前結識葉姓夫妻，單親媽忙於工作不常在家，於是讓夫妻倆搬進她的租屋處，條件是照顧她10歲女兒，不久，葉男的胞弟也搬進來，但3人不知感恩，竟然以虐待女童為樂，輪流拿針刺、線香燙手腳，逼吃貓飼料、哇沙米、交互蹲跳、抓頭撞牆、甩巴掌等各種凌虐，台中高分院審理後將3人判刑8月至1年4月不等徒刑。

單親媽在2018年8月間結識賴姓女子，後來因為忙於工作和談戀愛，鮮少返家，於是同意賴女和先生葉姓男子搬進她的租屋處，代為照顧她10歲女兒，隔年7月，葉的胞弟也搬了進來，葉姓夫妻和女童睡同一房間，葉弟睡客廳，單親媽自己睡一間。

葉男3人在2019年9月13日中秋節晚間，以女童不服管教為由，在租屋處要求女童半蹲、手提醬油，再由賴女、葉弟在身上掛置椅子、鐵棍、醬油，還強行將貓飼料、蒜頭、洋蔥、哇沙米等物塞入女童嘴中，過了2天，又要求女童交互蹲跳、原地跑步、多次起立蹲下，葉男並持棍棒恫嚇，如果不聽話，就會挨打、不讓女童睡覺，後來又多次拉扯頭髮，還將女童頭部往木板隔間之牆面上撞，造成女童前額挫傷。

不但如此，3人在當年9月下旬，分持點燃之線香，輪流觸燙女童大腿、手臂，導致左手前臂、雙大腿燙傷而有點狀傷口，輪流以縫衣針刺雙腳，輪流甩巴掌，造成女童雙足遭刺傷而有點狀傷口，雙頰挫傷，甚至徒手抓舉女童摔地，並連續將外褲拉上拉下，致女童頸部左側、左大腿外側都被指甲劃傷。

女童根本不敢告訴媽媽，直到媽媽接獲學校老師通知女童臉部有瘀青，一問之下，虐待一事才曝光。

全案經檢方認定3人行徑惡劣而起訴，台中高分院日前判決出爐，3人都依成年人共同故意對兒童犯傷害罪論處，葉男有期徒刑1年4月、賴女8月、葉弟1年1月。