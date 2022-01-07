趙少康挺罷昶「是被蔡英文逼的」　怒嗆「三巨頭取消站台就跟進」

▲趙少康。（資料照／記者攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免投票倒數2天，中廣董事長趙少康7日表示看不慣總統蔡英文不顧防疫幫林昶佐站台、拜廟，所以「不得已」，明天將現身幫「罷昶」發起人、台北市議員鍾小平及國民黨北市黨部站台。趙少康強調，如果蔡英文取消明晚幫林昶佐站台，好好防疫，他也會跟著取消，「我們都是被動的」。

趙少康今天上午與鍾小平召開記者會，表示自己從罷昶開始至今從未介入，國民黨中央也沒介入，本來想說由鍾小平跟民間團體發起，就讓他們做就好，但看到蔡英文起碼替林昶佐站台3次，還跟林昶佐去參拜，現在疫情嚴重到這地步，Omicron變異株傳染力強，蔡英文不去全力關切疫情，不是跑民進黨中二立委補選候選人林靜儀的場，就是跑林昶佐的場。

趙少康說，民進黨在立法院60幾席立委，輾壓國民黨，多一席少一席不會怎樣，更何況台灣基進前立委陳柏惟跟林昶佐都非民進黨籍，不解蔡英文幹嘛用力到這地步，一個總統需要這樣嗎？只是怕自己跛腳，為了證明自己在黨內權力還是鞏固，任何人稍微有點知識、良知都看不下去，過頭了！放著疫情不管，天天帶林昶佐去拜廟，明晚三巨頭（指蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌）還要開晚會，這樣的總統能看嗎？

趙少康強調，鍾小平明天上午在青年公園辦罷昶大會，本來自己不想去，可是到了最後關頭實在看不下去，是可忍，孰不可忍，所以不得已，才答應鍾小平明天站台；另外明晚國民黨台北市黨部也會辦一場晚會，自己也會去。

不過，趙少康也宣布，如果蔡英文把明晚的晚會取消、三巨頭取消幫林昶佐站台，好好防疫，「我也不站台」。趙少康重申，「我們都是被動的」，蔡英文可以把防疫放一邊，把選舉當這麼重要？「而且這選舉對蔡英文不重要，跟民進黨政權無關，也不是政權保衛戰，多一席少一席又怎樣呢？」