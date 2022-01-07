國民黨罷昶整合難？　民進黨議員狠酸：鍾小平自己搞到天怒人怨

▲林昶佐今天上午接受媒體聯訪。（圖／林昶佐國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案倒數2天，林昶佐7日行程滿檔，除了站路口、掃街等例行行程外，下午也將由副總統賴清德陪同前往萬華禮天宮、雙福宮參香。林昶佐上午受訪說，過去1年的罷免行動讓全台灣非常疲累，自己會拼到最後一刻，呼籲支持者出門投下不同意票；民進黨議員劉耀仁則狂酸罷免提案人之一的台北市議員鍾小平是「爹不疼娘不愛」，連同黨的議員、知識藍和經濟藍都避之唯恐不及。

林昶佐上午表示，這兩三個禮拜以來，都有很多各地議員、好朋友站出來，表示過去1年多來的報復性罷免行動，真的讓全台灣的人都非常的累，也希望從1月9日開始終止「惡罷」這樣的事，因此從南到北動員所有的鄉親，拜託所有鄉親出來投下不同意票。

另對國民黨人士批評林昶佐到這幾周才大規模宣傳反罷免，林昶佐說，大家應該記得3個禮拜前是公投，大家也是為了國民黨搞出來的公投很忙碌，至於為什麼是這幾週才開始宣傳反罷免，也是因為前面有一個公投，公投結束後才進入反罷免的階段，「大家應該沒有這麼快，就把3個禮拜前的事情忘記了吧？」

林昶佐直言，包括國民黨主席朱立倫等人應該也慢慢開始發現，這個罷免並非理由充分的罷免，也相信很多國民黨的朋友都收到發起人、台北市議員鍾小平的邀請，但如果他們有先來問問基層的國民黨籍里長，就會發現林昶佐並非如鍾小平所講，自己的在地服務其實是非常扎實的。

今天上午前往聲援的民進黨台北市議員劉耀仁也說，罷昶沒有正當性，鍾小平自己搞得「爹不疼娘不愛」，而國民黨主席朱立倫已經變成「正沈淪」，根本不願意來為鍾小平站台，且另外3位比較「正派」的國民黨議員，也不敢靠近鍾小平，深怕在選舉前惹得一身腥，國民黨的知識藍和經濟藍，也對鍾小平避之唯恐不及，「自己搞得天怒人怨，不能怪別人」。