憲改功虧一簣？國民黨又集體缺席　鍾佳濱：修憲難度高應求同存異

▲國民黨立委今天再度集體缺席修憲委員會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院啟動修憲工程，不過，國民黨團昨（6日）因不滿主席人選集體退席抗議後，今（7日）再次集體缺席修憲委員會會議，並開記者會痛批民進黨團「多數霸凌」。修憲委員會召委、民進黨立委鍾佳濱會前受訪說，修憲是非常高難度的工程，呼籲各政黨可以存同存異，在有交集議題上往前推進；民進黨立委蔡易餘則直言，若國民黨缺席這次修憲將功虧一簣，「這是比較大的遺憾」。

立法院修憲委員會今天上午開會時，首度由各提案立委說明其修憲草案內容，不過，國民黨立委依舊集體缺席，僅民進黨、台灣民眾黨、時代力量立委依序上台說明提案內容。

鍾佳濱受訪時說，很希望國民黨採取政黨合作的方式，在修憲議題上，與各政黨共同推動包括18歲公民權在內的其他各項修憲提案，此外，由於他今天擔任輪值召委，主持時將以推進、讓各政黨75項修憲提案都能被討論為原則，且這些提案中，國民黨立委所提超過3分之1，所以他要呼籲各政黨能在表達不同主張後，各自求同存異，「因為修憲是一個非常高難度的工程，希望能夠透過政黨合作，在有交集、有共識的議題上，努力來往前推進。」

此外，蔡易餘今天會中進行提案說明時，也隔空向國民黨立委嗆聲說，國民黨如果沒有來的話，這次修憲將功虧一簣，這是比較大的遺憾；民進黨立委郭國文則說，對於國民黨有時間開記者會，卻沒有時間來開會，表達遺憾和譴責，修憲是國家大事，「豈可當兒戲？」

根據議事處統計，目前立法院共有75版本憲改草案，其中由國民黨立委所提佔28案、民進黨立委所提佔39案，其他為小黨和無黨籍立委所提；本次臨時會將開10次會，由民進黨、國民黨召委輪值，1月7日開會後，下一次輪到1月12日由國民黨召委主持會議。