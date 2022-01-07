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學長送早餐追閨蜜！妹子「幫吃一年」愧疚了　結局神展開5萬人見證

▲▼我吃了那男孩一整年的早餐。（圖／華映娛樂提供） 

▲Dcard的愛情故事被拍成電影。（圖／華映娛樂提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》即將上映，事實上，這個故事取材自2015年轟動Dcard的真實文章。女主角因吃掉學長的金錢、時間、愛情而感到愧疚，想不到「自首」後卻意外Get閃光，這段因早餐而展開的純純愛戀，讓不少網友看了相當感動。

女主角2015年時，在Dcard上以「我吃了那男孩一整年的早餐」為題發文，提到她的閨蜜A很受歡迎，高二時就有兩個學長同時猛烈追求，且雙方都是採取「送愛心早餐」的招數。

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雖然閨蜜A拒絕了，但兩位學長仍堅持天天送早餐，一個是拿到外掃區，一個是早自習結束才送。原PO提到，外掃區的學長送三個禮拜就放棄，早自習學長則是持續了整整一年；由於閨蜜A堅持不吃學長送的早餐，因此原PO就自告奮勇要幫忙解決早餐這個麻煩。

▲▼我吃了那男孩一整年的早餐。（圖／華映娛樂提供）

不過在學長畢業前，原PO突然越想越不對，「學長付出了一整年的金錢時間與愛情，全部都被我吃掉了！而且A完全就沒有喜歡他啊，我頓時覺得自己是個貪吃的X子！」於是，她決定自首，並將錢還給對方。

原PO走到學長的班級外頭後，學長馬上跑了出來，她將真相全告訴對方，「就包含我覺得自己是貪吃的X子，然後早餐愛喝大冰奶都說了。」怎料學長卻笑笑的說，「我知道都是你吃的啊！因為有時候買到有小黃瓜的三明治你還會嫌，我還知道你最討厭吃原味蛋餅。」

原來，學長每次送完早餐後，都會在教室門口稍微看一下，他一直以為原PO很窮，所以即便睡過頭也要幫忙買早餐，而在幾番觀察過後，也得知對方喜好。學長覺得原PO很善良，沒有讓他的早餐被丟掉或給其他男生吃掉，兩人在原PO畢業後也正式交往。

▲▼我吃了那男孩一整年的早餐。（圖／華映娛樂提供）

事後男主角（學長）不服輸，隨即也發了一篇男生視角「我被那女孩吃了一年的早餐」，文中提到自己高三被劈腿，一直走不出失戀的情緒，當時正巧遇見女主角和閨蜜A，「其實第一眼吸引我的是矮子，因為她唱歌非常好聽，再配上跟她身材很不搭的大把吉他，我覺得她很可愛。」

不過學長坦言，當時選擇「假追求」A只因對方是風雲人物，這樣正巧可以讓一直想求復合的前女友死心，所以他才要A一定要幫忙收下早餐，不吃也無妨。他送了幾次早餐後，就發現早餐都是「矮子」吃的，且對方不是無奈的接受，而是滿臉幸福。

▲▼《我吃了那男孩一整年的早餐》宋柏緯、何思靜、李沐、導演杜政哲、周興哲、婁峻碩、林鶴軒（大鶴）。（圖／華映提供）

探聽過後，學長得知矮子很愛吃，每次社團有餐盒都會帶回家，他也因此猜想對方家裡有困難，決定每天幫忙買早餐。送了好一陣子後，他發現自己喜歡上矮子，但又怕其他人覺得他是追不到A才轉移目標，「所以我就默默的用醬油膏畫東西給矮子」。

後來的故事大家都知道了，但讓學長印象最深刻的是，矮子自首那天說了很多失控的話、說自己是X子，「最經典的是她一邊哭、一邊說對不起把我的愛情都吃完了」，讓他覺得很好笑。不過，也正因對方的道歉，才正式牽起兩人的緣分，學長最後也浪漫的說，「越是認識才發現真的越來越喜歡矮子，她很貪吃、很善良，常常為了早餐的事情跟我道歉。」

這兩篇寫在Dcard的愛情故事在2015年時，各獲得5萬多個愛心，不少網友看了都相當感動。值得一提的是，這個故事被拍成電影後，再一次被拿出來討論，就有網友直呼，「愛情故事被拍成電影真的超級浪漫的啊」、「想當初跟室友一起追這篇迪卡文」、「好扯喔！竟然真的出電影了」、「2015年看到這篇貼文才大二！果然是逝去的青春」、「天啊！好浪漫」。

而這對因早餐而結緣的戀人，在2019年結婚了，女主角在臉書粉專上寫道，「很高興可以告訴你們，故事的結局，是貪吃的X子真的嫁給了早餐學長。」女主角日前也透露，自己目前懷有身孕，「我會努力照顧好自己，母子均安的。」

本文經「早餐夫妻」授權引用

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