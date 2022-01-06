廁所裝監視器「正對馬桶」老闆笑：看女生尿尿！員工移開還被罵

▲老闆在廁所裝監視器，員工移開還被罵。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

會不會太誇張！一名女網友指出，朋友公司的廁所是不分男女的，沒有隔間，只有一個馬桶，某天男老闆突然笑說要在廁所裝監視器「偷看女生尿尿」，好友以為老闆是開玩笑，沒想到上廁所時，天花板角落真的裝了一支監視器，直直對著馬桶的方向，雖然老闆事後解釋監視器是假的，但卻不願拆掉。

原PO在Dcard上發文，分享好友遇到的誇張事情，公司男老闆在廁所架設監視器，而且還直直面向馬桶，雖然老闆說監視器是假的，但員工們還是很懷疑，且已經造成大家的困擾，也將此事告訴老闆的妻子但是對方不以為意。

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監視器的鏡頭原本是正對馬桶，有員工覺得不舒服，因此移開改成面對牆壁，怎料老闆卻質問員工是誰移開的，有員工要求把監視器拆掉，遭到老闆拒絕「不要，是假的幹嘛拿」。原PO聽完後覺得超扯，「不論監視器是真是假，裝在廁所就已經很奇怪了，真的覺得超級誇張」。

▲▼員工將監視器鏡頭移開。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，立刻掀起熱議，「不是吧，環境就已經很糟糕了，邊上廁所還要承受監視器不知道是不是真的在拍的壓力，太噁心了吧」、「這感覺不可能是假的啊，還特地花錢裝假的監視器？」「先故意裝假的，哪天換成真的就沒人知道了」、「老闆不想拆就是有問題啊」、「鏡頭噴漆就知道真的假的了」、「感覺像是真的，因為還有電線」。

不少網友建議報警處理，「蒐證檢舉，不要讓這種公司繼續殘害別人了」、「就算是假的，這樣造成大家心裡不安也已經構成脅迫，更不用說是真的了，這種行為已經觸犯刑法，建議直接跟老闆說清楚，不然就報警」、「報警啊，看他還開不開玩笑」。