快訊／傳播途徑調查最新！高Ct值清潔員抗體陽性「可能最早染疫」

▲前進指揮所指揮官王必勝、桃園市長鄭文燦、桃園市政府衛生局長王文彥深夜趕赴桃園機場。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布最新疫調，桃機群聚累積11案相關，當中案17307清潔員Ct值高，被採檢出抗體陽性，可能是整起群聚最早個案；另也調查出他工作場域與案17238清潔員都與行李轉盤洗手間相關，也可能接觸入境旅客，這兩人又分別和兩條交通車路線相關，串連起整起群聚，不過實際關連仍有待基因定序釐清。

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▲桃機清潔員案17230染疫關係圖。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心最新資料，與桃園機場相關個案累積12案，其中1案防疫計程車司機定序排除為另一事件，其餘11案暫訂群聚，包含7清潔員、1機場保全、3名金嗓歌友會相關民眾，持續用基因定序釐清。

指揮官陳時中今日公布最新疫調，最早的8例個案抗體檢驗，案17307清潔員是唯一N抗體陽性，其餘陰性，而她的發病日、有症狀的日子、Ct值高等數據比對，可能是以她為中心、最早的個案。

調查也發現，案17307清潔員與案17238清潔員工作場域都是行李轉盤旁邊的洗手間，可能和入境旅客接觸，不過服務時間沒有重疊，懷疑可能在洗手間被傳染；另17307搭乘八德線與17308同交通車，17238與其它4名清潔員搭持成中壢線交通車，後續還需要基因定序進一步釐清。

陳時中也提到，昨晚最新確認的機場保全，懷疑有其它接觸者，但目前還不清楚；初步瞭解其工作場域和入境旅客有重疊，也可能搬行李，是否因此產生接觸感染，還有待釐清。該案還有1名同住分租房客，與載她去採檢的主管，採檢陰性，因應整個大環境考量，所有保全都要採檢，昨晚105人都是陰性，今早檢驗257人，估計傍晚會有結果。