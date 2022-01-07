與機場群聚12確診接觸　74居家隔離者首次採檢均為陰性

▲桃園機場群聚案爆發總計12例確診個案，市府下午召開疫情說明記者會，其中接觸者已居家隔離，首次採檢結果均為陰性。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場爆發群聚感染累計有12例確診個案，市長鄭文燦7日上午召開疫情專案會議時強調，新增確診個案均為突破性感染，每一天都是壓力測試；市府衛生局指出，根據疫調結果，與確診接觸者共有74人，不包括前進指揮所送至檢疫所人數，首次採檢結果均為陰性，居隔14天後將進行第二次採檢，若仍為陰性則可排除。

桃園市政府7日下午3時舉行疫情說明記者會，會中除公布新增個案足跡外，其中曾與確診者接觸者共計有74人，但不包括前進指揮所送至檢疫所人數，衛生局簡任技正黃翠咪指出，接觸者目前均已居家隔離中，首次篩檢結果都是陰性，衛生局將於居隔者滿14天後進行第二次篩檢，若為陰性則可排除。

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▲桃園市府今天下午召開疫情說明記者會，新聞處長詹賀舜說明確診者足跡與新增採檢站採檢時段。（圖／記者沈繼昌攝）

新聞處長詹賀舜表示，市府擴大過濾可能潛在接觸者，今日起連續3天增設社區採檢站採檢時段，其中7、8與9日連續3天提供龍岡大操場天幕球場、北區客家會館、黎明公園等3處，從上午9時至12時、下午14時至17時兩個時段。桃園區中路運動公園則於1月8日提供上午9時至12時一個時段，中壢區中正公園於1月9日提供上午9時至12時一個時段；今（7日）新增平鎮區貿易里活動中心從下午1時至4時一個時段採檢。

此外，金嗓歌友會採檢站今天也陸續為尚未採檢成員進行採檢，因成員與家人部分可能會就近到醫院或鄰近採檢站採檢，市府將比對相關成員名單再彙整成冊，確認所有成員與家人都有完成首次採檢，預估會在這兩天內完成。

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