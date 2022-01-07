23歲女星下海賣淫　疫情期間「全裸戰3男」遭警活逮　IG被灌爆

▲卡桑德拉賣淫遭逮，據悉，單次性交易價格約為3000萬印尼盾（約新台幣5.7萬元）。（圖／IG／cassangeliee）



記者王佩翊／編譯

新冠病毒蔓延全球2年，各行各業都受到影響，印尼就有一名年僅23歲的女星因為疫情收入大減，財務瞬間陷入困境，因此鋌而走險，下海賣淫。怎知她卻在2021年12月遭捕，甚至還是以「現行犯」當場被抓包。據悉，該名女星當時全身赤裸地躺在酒店床上，連警察也沒想到她竟然是當紅女星。

綜合外媒報導，印尼警方2021年12月31日公布一項買春案，同時召開記者會說明事發經過與偵查細節。據警方表示，涉案人士共有3男1女，其中女子為公眾人物，名字縮寫為「CA」。經在場記者確認後，才得知原來涉嫌賣淫的竟是當紅女星卡桑德拉（Cassandra Angelie）。

▲卡桑德拉被逮後自爆已經成功接客5次。（圖／IG／cassangeliee）



現年23歲的印尼女明星卡桑德拉因擁有性感的身材，同時出演當紅電視劇《Ikatan Cinta》而爆紅。然而受到新冠疫情影響，導致她接不到工作，財務陷入困難，因此才會下海賣淫。

警方透露，卡桑德拉是在同月30日於一間豪華酒店當場被逮。據悉，警方破獲該間正在從事性交易的房間時，卡桑德拉正全身赤裸地躺在床上。警方當場保留她的內衣、手機以及提款卡作為證據，目前全案仍在調查中。

卡桑德拉被逮後則聲稱，自己是因為疫情影響接不到工作，才會絕望到選擇賣淫，並自爆在此之前已經服務過5名「恩客」。據了解，卡桑德拉的單次性交易價格約為3000萬印尼盾（約新台幣5.7萬元）。目前卡桑德拉的Instagram已被網友們的留言灌爆。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》