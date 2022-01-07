　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

23歲女星下海賣淫　疫情期間「全裸戰3男」遭警活逮　IG被灌爆

▲▼疫情沒通告下海？23歲豔星全裸被活逮 正要戰3男…。（圖／IG／cassangeliee）

▲卡桑德拉賣淫遭逮，據悉，單次性交易價格約為3000萬印尼盾（約新台幣5.7萬元）。（圖／IG／cassangeliee）

記者王佩翊／編譯

新冠病毒蔓延全球2年，各行各業都受到影響，印尼就有一名年僅23歲的女星因為疫情收入大減，財務瞬間陷入困境，因此鋌而走險，下海賣淫。怎知她卻在2021年12月遭捕，甚至還是以「現行犯」當場被抓包。據悉，該名女星當時全身赤裸地躺在酒店床上，連警察也沒想到她竟然是當紅女星。

綜合外媒報導，印尼警方2021年12月31日公布一項買春案，同時召開記者會說明事發經過與偵查細節。據警方表示，涉案人士共有3男1女，其中女子為公眾人物，名字縮寫為「CA」。經在場記者確認後，才得知原來涉嫌賣淫的竟是當紅女星卡桑德拉（Cassandra Angelie）。

▲▼疫情沒通告下海？23歲豔星全裸被活逮 正要戰3男…。（圖／IG／cassangeliee）

▲卡桑德拉被逮後自爆已經成功接客5次。（圖／IG／cassangeliee）

現年23歲的印尼女明星卡桑德拉因擁有性感的身材，同時出演當紅電視劇《Ikatan Cinta》而爆紅。然而受到新冠疫情影響，導致她接不到工作，財務陷入困難，因此才會下海賣淫。

警方透露，卡桑德拉是在同月30日於一間豪華酒店當場被逮。據悉，警方破獲該間正在從事性交易的房間時，卡桑德拉正全身赤裸地躺在床上。警方當場保留她的內衣、手機以及提款卡作為證據，目前全案仍在調查中。

卡桑德拉被逮後則聲稱，自己是因為疫情影響接不到工作，才會絕望到選擇賣淫，並自爆在此之前已經服務過5名「恩客」。據了解，卡桑德拉的單次性交易價格約為3000萬印尼盾（約新台幣5.7萬元）。目前卡桑德拉的Instagram已被網友們的留言灌爆。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►冬天衣櫃不再少一件衣服的祕技！

ET快訊
投奔大陸沒戲拍！劉樂妍「下輩子不會當藝人」　直播又遭封
酒駕撞死媽媽今告別式！父女3人重傷躺病房仍不知
民宅火警！7歲童命危　2孩燒燙傷送醫
快訊／玉山下雪了！　「雪白美景」曝光
163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯！驚悚照曝光
桃機確診保全「足跡遍及出入境大廳」　漏夜採檢391人
快訊／麥當勞鬧「薯餅荒」！全門市即起陸續停賣
突破性感染！鄭文燦：歌友會3例打過2劑疫苗
5653萬遺產無人繼承！　全數收歸國有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最狂年薪公佈了！全球市值王蘋果　CEO庫克領27.3億元

法媒：中國利用立陶宛　向歐盟揮動經濟脅迫之劍

美印太事務官重申政策不變　確保台海和平穩定

23歲女星下海賣淫　疫情期間「全裸戰3男」遭警活逮　IG被灌爆

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯！驚悚照曝光　科學家解密死因

爛男性侵前女友「露鳥逼2女警看45分鐘」　她崩潰控：太噁心

重機正妹關濾鏡變臉　大叔真面目竟被邀拍寫真！粉絲暴增6倍

維珍集團創辦人「突破性感染」Omicron　已經打過加強劑

市場憂心聯準會訊號　美股下跌170點

智利下週開打第4劑COVID-19疫苗　拉美第一國

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

韋禮安看《華燈》最後一幕「完全沒猜到」　喊話「想出演第四季」：挑戰9m88！

最狂年薪公佈了！全球市值王蘋果　CEO庫克領27.3億元

法媒：中國利用立陶宛　向歐盟揮動經濟脅迫之劍

美印太事務官重申政策不變　確保台海和平穩定

23歲女星下海賣淫　疫情期間「全裸戰3男」遭警活逮　IG被灌爆

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯！驚悚照曝光　科學家解密死因

爛男性侵前女友「露鳥逼2女警看45分鐘」　她崩潰控：太噁心

重機正妹關濾鏡變臉　大叔真面目竟被邀拍寫真！粉絲暴增6倍

維珍集團創辦人「突破性感染」Omicron　已經打過加強劑

市場憂心聯準會訊號　美股下跌170點

智利下週開打第4劑COVID-19疫苗　拉美第一國

台積電高雄設廠「基士德吃補！」　董座看今年擴大營運業績看好

終於等到了！高雄「最美2萬坪Outlet」1／26開幕　220間店舖超好逛

孕婦羊水偏少住院催生意外誕元旦寶寶　南投醫院開心：新年大禮

霍華德適應詹皇扛中鋒：我得多練外線　湖人貫徹小球簽回強森

周轉金遺落檳榔攤好急　枋警即時尋獲！他免被老婆唸超感謝

高雄球棒隊暴打遲緩兒！檢座看到影片怒了　傳拘2煞聲押獲准

賓士大規模召修柴油車逾84萬輛　恐有火燒車風險卻無料可換

配息族看過來！群益道瓊美國地產ETF第四季配息率7%

臉書與前男友互嗆　她的「現任」撂人痛毆！衰男被打到腎臟破裂

憲改功虧一簣？國民黨又集體缺席　鍾佳濱：修憲難度高應求同存異

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

國際熱門新聞

巴拉圭食人魚攻擊釀4死20傷　他臉被啃爛

重機正妹關濾鏡變臉　大叔真面目竟被邀拍寫真

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

俄媒：哈薩克陷動亂　暫停讓外國人入境

東京積雪10公分　4年來首發大雪警報

國會暴動一周年：美國人繼續撕裂

日澳簽署相互准入協定　允許外國軍隊進入本土

男性侵前女友　露鳥逼2女警看45分鐘

美國新駐日大使：中國非好鄰國　無助區域利益

新天地教會「天國奧秘比喻講座」拉開帷幕

維珍集團創辦人「突破性感染」Omicron

加國同意對原住民兒童賠償8640億

市場憂心聯準會訊號　美股下跌170點

智利下週開打第4劑COVID-19疫苗　拉美第一國

更多熱門

相關新聞

群體免疫？印尼估近9成民眾有抗體

群體免疫？印尼估近9成民眾有抗體

印尼政府最新調查顯示，有大約86％的印尼民眾具有新冠病毒的抗體，相當於每10人之中就有近9人呈抗體陽性反應。不過，受調查者中約有73％從未接種過新冠疫苗，也沒有相關確診紀錄。

詐騙集團盜用警官照片視訊詐財　嘴巴還會動

詐騙集團盜用警官照片視訊詐財　嘴巴還會動

菲律賓COVID確診數飆高　民眾搶購退燒藥大缺貨

菲律賓COVID確診數飆高　民眾搶購退燒藥大缺貨

網美登成人雜誌　遮2點解放雪乳歡慶

網美登成人雜誌　遮2點解放雪乳歡慶

迪麗熱巴「認真保暖」私服網狂讚

迪麗熱巴「認真保暖」私服網狂讚

關鍵字：

東南亞要聞賣淫女星

讀者迴響

熱門新聞

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

桃機群聚　鄭文燦：有社區風險

快訊／桃機保全、歌友會人員確診！群聚增為12人

咖啡只排第二！台灣人去超商都買「這1物」

即／桃機群聚累計12例確診！王必勝現身說明

東吳大學驚爆負債破5億　強逼系所上繳捐款

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

顏清標住院　四叉貓揪1校學生狂加油

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面