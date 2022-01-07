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LIVE／桃機疫情進社區、第3劑間隔縮短　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中指揮官說明最新疫情。桃機群聚昨深夜再出現變化，除保全增1人確診，染疫清潔工曾去的金嗓歌友會相關民眾也有3人驗出陽性，整起群聚關連個案來到12人。疫情拉警報，衛福部專家會議也達成共識，第三劑縮短間隔至3個月，實施時間、適用對象有待公布。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

衛福部醫福會執行長、桃機前進指揮所指揮官王必勝昨晚說明機場新增確診，為27歲女性，是桃機保全公司員工；根據桃園新聞資料，該案1月4日有喉嚨痛症狀， 5日晚間至醫院就醫採檢，6日PCR陽性確診，Ct值28.1。

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王必勝說，初步調查，女保全從12/29開始，除1/2沒上班，一直到昨天都有出勤，上班地點有兩處，分別是入境1樓大廳崗哨，另有3樓出境大廳外圍，另也瞭解該案上班並未搭乘交通車，自行上下班。目前保全公司在機場服務總計有391人，部分曾匡列快篩，有67人陰性，接下來會擴大全員都要進行PCR採檢。

桃園市衛生局說明，金嗓歌友會接觸者採檢530人，結果有3名陽性，包含2名歌友會會員與1名同住家人；會員方面，有一名59歲女性，與其58歲同住妹妹都確診，Ct值分別是18.6與38.1；另一名會員則是50多歲男性計程車司機，幾乎天天在歌友會，於1月4日出現乾咳症狀，Ct值26.5，衛生局已掌握乘客名單。

▲前進指揮所指揮官王必勝、桃園市長鄭文燦、桃園市政府衛生局長王文彥深夜趕赴桃園機場。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

▲前進指揮所指揮官王必勝、桃園市長鄭文燦深夜趕赴機場。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

桃園市衛生局表示，金嗓歌友會還有100多人採檢中，今日持續於龍岡大操場天幕、北區客家會館、中壢區黎明公園、中壢區中正公園等擴大採檢，並安排金嗓歌友會相關接觸者採檢，透過擴大匡列、擴大採檢，阻止傳播鏈。衛生局呼籲民眾若有足跡重疊，應儘速至採檢站進行PCR採檢。

旅館、桃機群聚案件連環爆，不斷有專家喊話應該縮短新冠疫苗第三劑接種間隔。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議6日下午召開，專家共識將追加劑間隔縮短為3個月，至於對象是高風險族群還是全民適用，尚不清楚；指揮中心發言人莊人祥昨表示，最新政策於今天記者會對外說明，沒有相關評論。

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