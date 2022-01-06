最高薪資10萬！桃園就服處農曆年前徵才　釋出2700職缺

▲桃園就服處農曆年前舉辦3場徵才活動。（圖／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府就業職訓服務處為協助待業市民朋友順利求職，於農曆年前陸續辦理3場徵才活動，希望讓待業及轉業民眾有更多工作機會選擇。就服處6日指出，3場次徵才活動總計邀請69家廠商、釋出逾2,700個以上職缺。其中更有廠商開出薪資10萬元職缺積極求才，欲求職者請把握機會。

就服處指出，參加徵才活動的廠商有：日月光、宜家家居、景碩、南岩半導體、精材科技、永豐餘、健鼎、光泉牧場、台一國際、中華精測、桃苗汽車、永潤食品、南亞電路板等知名企業參與，現場將釋出IT系統分析師、研發工程師、儲備幹部、採購專員、生產線主任、餐飲服務人員、門市人員、行政人員等多元職缺。

3 場次徵才活動資訊如下：

(1). 1月13日(四)陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路199號） 13:00-15:30，21家廠商，1,000個職缺。

(2). 1月14日(五)南區職業重建服務據點(桃園市中壢區明德路60號4樓) 9:00-12:00，22家廠商，900個職缺。

(3). 1月19日(三)中壢就業中心 (桃園市中壢區新興路182號) 9:00-13:00，26家廠商，800個職缺



為促使求職民眾順利就業，桃園市就服處辦理「安穩僱用計畫」，計畫延長受理至今(2022)年6月30日止，雇主聘僱由公立就業服務機構所推介之失業勞工，可獲得最高3萬元僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記。