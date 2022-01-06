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南消換發新制服　舒適及機能性全面提升

▲台南市消防局新制服，有效提升消防人員執勤機能性、舒適性，並符合執勤的實際需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局新制服，有效提升消防人員執勤機能性、舒適性，並符合執勤的實際需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局2021年度編列新台幣1900多萬元預算，替全體消防人員換發新制服，含勤務皮鞋、勤務雨衣，新制服於近日已配發，舒適及機能性全面提升。

鑑於消防人員制服之穿著目的及功能性有別於其他服裝領域，為提升消防人員執勤機能性、舒適性，並符合執勤的實際需求，這次制服特別採購消防人員的紅色POLO衫，做為消防工作服，可與傳統的紅色襯衫制服相互替換穿著，於值班台值勤或在隊部備勤。消防人員表示，穿著POLO衫值勤或訓練時，伸展性高，彈性佳透氣性好，除了適合消防人員動態穿著需求，也維持制服消防專業形象。

另秋冬南部氣溫雖有下降，但平均氣溫大部分可維持在24度上下，整體溫度仍處於十分舒適溫暖的氣候。此次採購夾克品項為薄款雙面可穿款，除依消防署縫製規定外，適合南部天氣穿著，值勤時防水透濕機能又可保暖。雙面雙色外套一衣兩穿，不論執勤與休閒皆能提升特殊穿搭的便利性。而勤務皮鞋具防水、防滑、透氣及耐磨等功能，鞋墊則採人體工學GEL專利氣墊鞋墊製成，有效提高同仁穿著舒適度。

▲台南市消防局新制服，有效提升消防人員執勤機能性、舒適性，並符合執勤的實際需求。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次制服材質針對款式、材質等亦進行革新，其中款式設計係參酌內部線條架構和部件的搭配等，提升制服整體和諧舒適感。材質則係採用優質高檔之布料，除保有透氣舒適、觸感柔軟等特點外，襯衫上衣前後片加車精神線，免去熨燙整理，大大提升制服的實用性與舒適性。

市長黃偉哲表示，消防人員勤務繁重工作非常辛苦，長時間穿著較不透氣的消防制服，執行防災宣導、消防安全檢查、備勤救災、搶救演練等相關勤務會較不舒適。這次消防人員制服採購具透氣舒適、吸濕排汗功能，除能展現專業形象外，也一定能提高工作效率。

消防局長李明峯表示，非常感謝市府及市議會對於消防工作的支持，使消防人員得換發新的制服，藉以提升工作效能。今年度除配發同仁新制服外，亦採購新的勤務皮鞋及雨衣供同仁使用，期望消防人員在工作崗位上展現專業形象，穿著更舒適。

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