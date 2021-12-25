　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南消開聖誕宣導派對　大人小孩開心玩

▲台南市消防局第六大隊和緯分隊，平安夜舉辦聖誕派對，邀請大人、小孩一同到消防隊玩遊戲學消防，並以每日一主題教導民眾居家消防常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊和緯分隊，平安夜舉辦聖誕派對，邀請大人、小孩一同到消防隊玩遊戲學消防，並以每日一主題教導民眾居家消防常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊和緯分隊，平安夜舉辦聖誕派對，邀請大人小孩一同到消防隊玩遊戲學消防，和緯消防隊也在門口，以廢棄消防水帶「種」起聖誕樹，並利用安東尼假人扮演消防員，為期19天以每日一主題教導民眾居家消防常識，介紹消防員工作內容，吸引路過購物民眾目光，許多民眾也特地前來拍照打卡。

▲台南市消防局第六大隊和緯分隊，平安夜舉辦聖誕派對，邀請大人、小孩一同到消防隊玩遊戲學消防，並以每日一主題教導民眾居家消防常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

和緯消防分隊長高嘉成表示，和緯消防分隊位於台南市區兩間大型賣場中間，每日行經分隊逛街購物民眾人潮眾多，希望可以透過不一樣的宣導方式，讓民眾更認識消防，同時在平安夜這天邀請大小朋友一起到分隊開聖誕派對互動玩遊戲，學更多消防知識。

▲台南市消防局第六大隊和緯分隊，平安夜舉辦聖誕派對，邀請大人、小孩一同到消防隊玩遊戲學消防，並以每日一主題教導民眾居家消防常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第六大隊大隊長張明欽指出，消防宣導是消防工作重要的環節，消防知識更是需要向下扎根。消防局長李明峯提到這次消防宣導，消防人員透過創新的巧思在分隊辦理聖誕派對與大小朋友互動寓教於樂，效果很棒，同時提到消防局在2022年1月16日上午9時，於台南市政府消防局防災教育館後方廣場，將辦理119擴大防火宣導「呼叫，救援小英雄出動」的消防體驗嘉年華活動，許多大小朋友喜愛的卡通人員，如救援小隊的羅伊（Roy）和安寶（Amber）也會到現場與民眾互動體驗消防闖關活動，邀請大家一起來參加。

►國際牌IH電磁爐、麵包機打折了！

ET快訊
房仲業成「新鮮人、換跑道」工作優選？　吸引重點曝光
遭彈頭開轟「我已經想電你」！　徐乃麟回應了
她逛全聯被「一排神秘標籤」困住！　網羨慕爆
蔡英文籲寒暑假「不要放那麼長」被罵翻　總統府回應了
Yumi閨蜜又來了！　嗆李靚蕾「對號入座」：讓懦夫付出代價
快訊／王力宏今隔離滿7天出關？　經紀公司回應了
強烈冷空氣傾瀉而下！　越晚越冷「探10度以下」
阿嬌揭前夫真面目！　賴弘國「1不尊重動作」大踩底線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

父母救星！集集鎮公托家園修繕完工　新手爸爸鎮長也受惠

2021歡聚聖誕迎新年　台東縣卑南鄉今日登場

南消開聖誕宣導派對　大人小孩開心玩

烏日警守護平安夜　查獲1毒品通緝56人交通違規

台南好Young-「巨星耶誕演唱會」歌迷徹夜排隊　黃偉哲分送口罩關心好朋友

打造台南幸福永續宜居城市　黃偉哲要讓市民朋友過得更好

台南防疫第一感恩表揚活動　永康警大頭娃娃出陣宣導效果一級棒！

台南下營南聖宮　捐贈救災器材提升消防救災效能

黃金歲月樂當打火兄弟　退休義消獲贈「消防車」

又是球棒隊！新竹黑衣男「猛砸水肥車」…23秒光速落跑網看傻

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

7奴才樓梯下高舉手機鬼吼鬼叫　「柴柴軍團」傻眼：爸媽都瘋了？

哈林送禮物「誰認識哈寶寶？」　Lulu秒回：不知道…徐佳瑩「High跳經典曲」

瑪莎3惡少反告被打男大生傷害罪　宋媽媽怒：這種人可教化？

父母救星！集集鎮公托家園修繕完工　新手爸爸鎮長也受惠

2021歡聚聖誕迎新年　台東縣卑南鄉今日登場

南消開聖誕宣導派對　大人小孩開心玩

烏日警守護平安夜　查獲1毒品通緝56人交通違規

台南好Young-「巨星耶誕演唱會」歌迷徹夜排隊　黃偉哲分送口罩關心好朋友

打造台南幸福永續宜居城市　黃偉哲要讓市民朋友過得更好

台南防疫第一感恩表揚活動　永康警大頭娃娃出陣宣導效果一級棒！

台南下營南聖宮　捐贈救災器材提升消防救災效能

黃金歲月樂當打火兄弟　退休義消獲贈「消防車」

又是球棒隊！新竹黑衣男「猛砸水肥車」…23秒光速落跑網看傻

父母救星！集集鎮公托家園修繕完工　新手爸爸鎮長也受惠

元坤盃大專七人制橄欖球耶誕開戰　台體2連勝穩進4強

少年遭逼吞狗屎電擊凌虐！3腳趾截肢不算重傷害　被害補助落空

對於上海浦東機場最新消殺規定　華航將儘量照常提供載客服務

遭罵一己之私！高虹安、鄭正鈐怒與柯建銘爭論　蔡英文見狀尷尬

19歲妹地鐵站摔倒頭破血流　遇恐怖渣男！假好心攙扶脫褲性侵

穿「羽絨外套」腫成米其林寶寶？學會6技巧就能時髦不顯胖

一蘭仍要等2小時！盤點台中5家年底新開幕餐廳　站著吃烤肉營業前就排隊

手扶梯吃人！「雙腳遭捲入」恐怖傷勢曝　她憶驚悚1刻：一直往下陷

貴賓洗澡背影神似泳池「水療阿伯」　一臉淡定換邊沖：別打擾我

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

「臉蛋天才」車銀優來了！

國一生幫拾荒婦撿掉落紙　暖心影曝光

新竹黑衣男猛砸水肥車！23秒光速落跑

萬丹紅豆牛奶節企業提供90大西瓜免費品嘗

2021桃園購物節　加碼再抽小檜溪好宅

即／桃園平鎮電子廠大火！「升二級火警」

桃園首家失智症團體家屋　楊梅富岡開幕

2021桃園陽光劇場開幕演唱會25日登場

蔡英文驚喜現身台南平安祈福燈會

台南耶誕跨年贈限量口罩吸睛

新竹市感恩季　全台最特別互動聖誕樹

南警24日起連續10天取締酒駕大執法

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

萬金聖誕季平安夜揭幕　內埔警交管報你知

更多熱門

相關新聞

借冰慶聖誕！團團刨一下　無情轉身玩玩具

借冰慶聖誕！團團刨一下　無情轉身玩玩具

叮叮噹叮叮噹...！聖誕節即將來臨，大貓熊的故鄉這時已經雪花片片飛滿天，為了讓牠們有機會體驗到在冰上玩耍的樂趣，台北市立動物園大貓熊館特別跟企鵝館商借碎冰，讓保育員擔任聖誕老公公，把「碎冰磚」送給大貓熊家族裡的「團團」、「圓圓」和「圓寶」，並在24日聖誕節前夕將「碎冰」送給「圓仔」，一同歡慶佳節。

南特聖誕給個「硬派」佳節氣氛

南特聖誕給個「硬派」佳節氣氛

京站近萬元冬被千元有找

京站近萬元冬被千元有找

耶誕4間連鎖咖啡優惠總整理

耶誕4間連鎖咖啡優惠總整理

「1人1公斤，溫泉亮晶晶」卑南鄉辦環境清理活動

「1人1公斤，溫泉亮晶晶」卑南鄉辦環境清理活動

關鍵字：

南消聖誕宣導派對

讀者迴響

熱門新聞

包小柏痛失22歲女兒！

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

21歲男大生做太久　應召女報警處理

大量苦主湧現！這代iPhone電池續航糟　出門2小時剩50%

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

女歌手聖誕節宣布懷孕了！

包小柏骨髓移植愛女1年宣告失敗！衍生更加嚴重結果

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

包小柏痛失愛女　大哥包偉銘沉痛發聲

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

元旦10大新制一次看！4類人打2劑疫苗才可上工　

包小柏22歲愛女「循環著痛苦」疑罹罕病逝！

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

豆瓣台劇排行《華燈初上》排第6

前奧運金牌中國名將評戴資穎

更多

最夯影音

更多
李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩
貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面