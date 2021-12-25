南消開聖誕宣導派對　大人小孩開心玩

▲台南市消防局第六大隊和緯分隊，平安夜舉辦聖誕派對，邀請大人、小孩一同到消防隊玩遊戲學消防，並以每日一主題教導民眾居家消防常識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊和緯分隊，平安夜舉辦聖誕派對，邀請大人小孩一同到消防隊玩遊戲學消防，和緯消防隊也在門口，以廢棄消防水帶「種」起聖誕樹，並利用安東尼假人扮演消防員，為期19天以每日一主題教導民眾居家消防常識，介紹消防員工作內容，吸引路過購物民眾目光，許多民眾也特地前來拍照打卡。

和緯消防分隊長高嘉成表示，和緯消防分隊位於台南市區兩間大型賣場中間，每日行經分隊逛街購物民眾人潮眾多，希望可以透過不一樣的宣導方式，讓民眾更認識消防，同時在平安夜這天邀請大小朋友一起到分隊開聖誕派對互動玩遊戲，學更多消防知識。

第六大隊大隊長張明欽指出，消防宣導是消防工作重要的環節，消防知識更是需要向下扎根。消防局長李明峯提到這次消防宣導，消防人員透過創新的巧思在分隊辦理聖誕派對與大小朋友互動寓教於樂，效果很棒，同時提到消防局在2022年1月16日上午9時，於台南市政府消防局防災教育館後方廣場，將辦理119擴大防火宣導「呼叫，救援小英雄出動」的消防體驗嘉年華活動，許多大小朋友喜愛的卡通人員，如救援小隊的羅伊（Roy）和安寶（Amber）也會到現場與民眾互動體驗消防闖關活動，邀請大家一起來參加。