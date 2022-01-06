輝瑞口服藥洽購「差一步」　陳時中：數量談妥就能簽約

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）

記者嚴云岑／台北報導

新興變異株Omicron肆虐全球，口服抗病毒藥物也成各國搶購重點。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）透露，昨已與藥廠進到最後談判階段，「我們有想要的數字，還要看他們能否提供的了」。

默沙東、輝瑞先後研發出新冠口服藥物「莫納皮拉韋」（molnupiravir）與「Paxlovid」，指揮中心去年11月已與默沙東簽約採購1萬人份，但抗病毒效力較佳的輝瑞「Paxlovid」採購合約則尚未簽訂。

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「Paxlovid」約在2周前取得美國政府授權，讓12歲以上高風險族群的病人服用，成為全美首款可在家使用的COVID-19藥物。療程設計是在病患病徵開始出現時展開，在臨床實驗中對緩和重症病患的症狀具有相當高的效果。

據指出，「Paxlovid」能幫助確診患者避免發展成重症，在不必送醫的情況下於家中進行治療。輝瑞的研究結果顯示，超過2200名病情可能惡化的高風險患者，在出現症狀的3天服用此款藥物，住院或死亡的風險比只服用安慰劑大幅降低了89％，若在5天內服用則可減少88％。

陳時中去年在立院被問及新冠口服藥採購進度時表示，輝瑞抗病毒藥物有請藥廠和專家說明，目前看起來研究數據不錯，會考慮購買，今則透露已進入最後談判階段，待提供數量談妥，就能拍板定案。