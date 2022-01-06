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稱蔡正元「特務出身」！管仁健遭控妨害名譽獲判無罪確定

▲▼ 蔡正元管仁健。（合成圖／翻攝自Facebook／蔡正元、管仁健）

▲ 蔡正元與管仁健的官司，管仁健獲判無罪確定。（合成圖／翻攝自Facebook／蔡正元、管仁健）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨前立委蔡正元，2020年6月在先驅媒體公司（新頭殼Newtalk）撰文標題「蔡正元為何影射許昆龍是抓扒仔？」，提到「特務出身的蔡正元、與馬英九這種職業學生師出同門，都是同一特務體系」等言論。蔡正元提告妨害名譽，管仁健一審無罪，蔡正元上訴二審，但高院6日駁回上訴，判決管仁健無罪確定。

蔡正元提告指出，他2020年6月間，先在臉書發表文章，之後平面媒體援引這文章做成報導「談許崑源殉黨遭施明德妻批評 蔡正元還原歷史」。沒多久，管仁健就在Newtalk發表文章「蔡正元為何影射許昆龍是抓耙仔？」（許昆龍一作許崑龍，指前高雄市議會議長許崑源之兄。）

不僅文章標題聳動，內容更提到「特務出身的蔡正元」、「與馬英九這種職業學生師出同門，都是同一特務體系」、「那麼特務出身的蔡正元…那麼蔡正元的言外之意，就是要影射許崑龍當年跟你們的關係嗎？」蔡正元不滿，提出妨害名譽的告訴，檢方對管仁健提起公訴。

一審士林地院審理後，認為「特務一詞，通常泛指『經過特殊訓練，從事刺探情報、顛覆、破壞等活動之人』，與所謂之『間諜』大致同義。」而雖然管仁健暗指蔡正元「為『特務出身』，其詞具有貶意。」「然不論由文章之質或量觀察，委難謂被告發文，係以損害告訴人之名譽為唯一目的，是依前述實務對誹謗罪故意之限縮見解，即應認被告係以善意發表評論。」因此一審法院判決管仁健無罪。

蔡正元上訴第二審，高等法院審理後，還是認為這屬於善意評論，並無構成妨害名譽的犯行，因此高院駁回蔡正元上訴，仍判管仁健無罪。全案就此確定。

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