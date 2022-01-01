遭控無照亂飛R22直升機！國巨前總裁陳木元「一審無罪」理由曝

▲國巨前總裁陳木元無照駕駛直升機，一審判無罪。（資料照／記者楊漢聲翻攝）

記者陳羿妏／綜合報導

國巨前總裁陳木元2020年涉嫌無照駕駛Robinson-R22直升機，被依違反《民用航空法》起訴。日前台東地院審理後，認定陳男僅單純發動直升機引擎約5分鐘，並非飛行於空中，與《民用航空法》所規範的「飛航」有別，故判無罪。

回顧整起事件經過，台東東海岸上空2020年10月間出現一架R22直升機被民眾檢舉，台東警方獲報後，與檢察官組成專案小組蒐證，循線查出國巨前總裁陳木元涉有重嫌，隨後將陳傳喚到案，扣押直升機。不過，陳男到案後，否認駕駛直升機。

檢方調查，陳男未領有民航局核發的檢定證、體格檢查及格證，仍於2015年至2020年間，以每年1次、每次約5分鐘的頻率，啟動直升機，並飛航共6次，2021年6月依違反《民用航空法》將其起訴。

全案審理期間，陳男坦承，2015年至2020年間曾親自或指示黃姓管家，以每年1次、每次約5分鐘的頻率，發動直升機引擎，而其自身的檢定證、適航證書均到期；不過，他否認非法飛航。

對此，法官勘驗相關事證後認為，陳男僅單純發動直升機引擎約5分鐘，致旋翼因引擎運轉而遭帶動旋轉，並非飛行於空中，與《民用航空法》所規範的「飛航」有別，故判無罪。

據了解，陳木元其實曾於2012年考取我國首張自用直升機適航證及操作證，他過去接受媒體專訪時曾表示，年輕時為了考照，花了一年努力準備，成為成功考照的第一人，不過後來卻一次都沒能飛上天。

陳木元表示，年輕時曾在直升機部隊服役，因此愛上飛行，之後也常利用空閒時間，在美國飛行學校學開直升機，累積了數千小時的飛行時數。不過，陳木元的證照到期後，沒有再繼續接受檢定，因此已經失效，這也是證照失效後首度違法飛行遭逮，目前我國已無人持有合法自用直升機相關證照。