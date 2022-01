費城公寓清晨惡火！12人喪命「含8名兒童」　煙霧偵測器沒響

▲ 費城公寓起火,導致12人喪命 。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國費城一棟公寓5日竄出惡火,造成12人死亡,包括8名兒童,成為費城十多年來最嚴重的火災之一。火災原因仍在調查,但消防官員提到,事發時公寓內的煙霧偵測器失靈。

《路透社》報導,賓州費城費爾蒙特(Fairmount)一棟公寓2樓5日清晨6時30分左右傳出火警,這棟公寓共3層樓,由聯邦政府出資的費城房產局(PHA)所有,26名住戶中有12人未能逃生,不幸葬身火海。

費城消防局第一副局長墨菲(Craig Murphy)在記者會上表示,火災造成13人死亡,包括8名兒童,後來死亡人數下修至12人。市長肯尼(Jim Kenney)悲痛表示,「請為這些孩子祈禱。」

At least 13 people, including seven children, were killed in a fire at a Philadelphia rowhouse on Wednesday morning. It is one of the deadliest residential fires in recent U.S. history. https://t.co/iWPFrHZCH2 pic.twitter.com/5zgUcyPRFg