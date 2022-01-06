費城公寓清晨惡火！12人喪命「含8名兒童」　煙霧偵測器沒響

▲ 費城公寓起火，導致12人喪命 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國費城一棟公寓5日竄出惡火，造成12人死亡，包括8名兒童，成為費城十多年來最嚴重的火災之一。火災原因仍在調查，但消防官員提到，事發時公寓內的煙霧偵測器失靈。

《路透社》報導，賓州費城費爾蒙特（Fairmount）一棟公寓2樓5日清晨6時30分左右傳出火警，這棟公寓共3層樓，由聯邦政府出資的費城房產局（PHA）所有，26名住戶中有12人未能逃生，不幸葬身火海。

費城消防局第一副局長墨菲（Craig Murphy）在記者會上表示，火災造成13人死亡，包括8名兒童，後來死亡人數下修至12人。市長肯尼（Jim Kenney）悲痛表示，「請為這些孩子祈禱。」

At least 13 people, including seven children, were killed in a fire at a Philadelphia rowhouse on Wednesday morning. It is one of the deadliest residential fires in recent U.S. history. https://t.co/iWPFrHZCH2 pic.twitter.com/5zgUcyPRFg — The New York Times (@nytimes) January 5, 2022

影片中可見，火災發生時天還未亮，熊熊大火從2樓窗戶及頂樓不斷往上竄出。火勢撲滅後，建築外牆已被燒成一片焦黑。附近鄰居表示，清晨被尖叫聲及臭味驚醒，趕緊跑到屋外，就看見公寓二樓竄出火焰。墨菲直言，「太可怕了。我在這裡35年了，而這可能是我見過最嚴重的火災之一」

火災原因仍在調查中，但這棟公寓太過擁擠，原本提供二戶家庭居住的建築容納多達26人，且煙霧偵測器失靈。官員對此說法不一，消防當局表示，公寓內安裝4台煙霧偵測器，上次檢查是在2020年；費城房產局副局長英代樂（Dinesh Indala）則稱有6台，最近一次檢查是在2021年5月。

一名住戶指出，房產局應該將電池供電的煙霧偵測器換成硬接線式，因為部分住戶在屋內煮飯或抽菸時會將電池取下。

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