台投2億美元挺立陶宛　陸外交部：金錢外交變不了台獨覆滅大勢

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

對於台灣將設立2億美元規模的「中東歐投資基金」，大陸外交部新聞發言人汪文斌6日回應稱，正告台灣當局「金錢外交」改變不了「台獨」勢力覆滅的大勢，挾洋「謀獨」只能是死路一條。

1月6日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問，美國和立陶宛同意加強合作應對中國「經濟脅迫」。此外，台灣方面也已承諾設立一個2億美元的基金投資立陶宛，並向立陶宛開放市場，中方對此有何評論？

汪文斌回應，「你剛才提到了脅迫這個詞，我首先想告訴你的是，美國反覆的涉疆謠言、造謠生事、強迫跨國企業選邊站隊，這才是真正的『脅迫外交』。」

汪文斌指出，立陶宛涉台問題的是非曲直十分清楚，美方一再為立方製造「一中一台」的錯誤言行幫腔，試圖拼湊縱容「台獨」勢力的小圈子，這進一步暴露了美方以台制華的圖謀，只會破壞美國自身的國際形象，最終將搬起石頭砸自己的腳。

他嚴正回應稱，「我們要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定。我們也正告台灣當局，『金錢外交』改變不了『台獨』勢力覆滅的大勢，挾洋『謀獨』只能是死路一條。」

台灣首任駐立陶宛代表黃鈞耀5日在線上記者會宣布，台灣將對立陶宛的產業投資兩億美元並增強雙邊貿易關係。該筆款項將由台灣的「國家發展基金」資助，中央銀行支持。