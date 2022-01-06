低溫3度照穿迷你裙！美女主持人跨年帶「他」當暖爐

【企劃特輯】

2022年跨年夜受到東北季風影響，北部溫度只有7度，離島更是只有5度低溫，購物天后斯容就在全台最低溫的馬祖完成了跨年晚會的主持工作；斯容非常慶幸自己出發前就做好全套準備，全程沒有被冷到，反而是同台出演的工作人員、藝人，每個都凍到不行，也因為這次體驗急凍的經驗，讓斯容成為石墨烯的鐵粉。

二十年購物專家資歷 只挑這家石墨烯產品

在購物台二十多年，斯容經手過成千上萬的商品，也練就她對品質的超高標準；對於今年掀起的石墨烯風潮，斯容十分留意各家產品的品質，再三比較之下斯容獨鍾吳淡如、林美秀代言的「PP石墨烯系列產品」；這次赴馬祖主持，斯容也帶著PP石墨烯塑崩褲、萬用毯、圍脖、眼罩同行，經過這次超低溫測試之後，斯容大讚PP石墨烯真的讓她度過了一個溫暖的跨年夜！

▲「PP石墨烯系列產品」讓斯容度過溫暖的跨年夜。【PP醫療級石墨烯官網】

民眾問：「不冷嗎？」 斯容大秀PP石墨烯商品

斯容在臉書上分享：『2022跨年夜最冷在馬祖低溫11度，體感溫度只有3度…斯小容不畏寒冷，只穿一件貼身白T恤＋火紅迷你裙，上台主持跨年晚會連續四小時。昨天主持晚會，聽到最多馬祖民眾問我的，就是：妳怎麼不會冷！？我和他們說：因為我帶了全套石墨烯裝備來馬祖啊！從石墨烯眼罩、圍脖、萬用毯一應俱全…』斯容也大方的分享自己的石墨烯裝備給後台的工作人員和表演歌手們，大家都比讚:YA~真的比貼暖暖包還好用耶！

▲斯容在臉書及跨年舞台後台大方分享自己的石墨烯裝備，使用過的人都大讚比暖暖包好用！【EHS 東森購物 超值入門組】

斯容大推「行走的暖爐」 不用插電，安全又省錢

斯容大推PP石墨烯產品根本就是「行走的暖爐」，不必插電就能達到蓄熱升溫的效果，不但節能、省電費，使用上也更加安全。石墨烯製成的棉被、塑崩褲、腰夾、護膝、萬用毯、眼罩、塑身衣…各種不同系列的產品，不僅能有效增溫保暖，還能促進全身微循環，幫助身體新陳代謝，是非常實用的保暖、保健用品。

▲石墨烯製成的商品，不僅能有效增溫保暖，還能促進全身微循環，幫助身體新陳代謝，不需插電使用上更安全。

石墨烯唯一選擇 PP技術領導全球

斯容也特別提醒消費者，今年冬天光是石墨烯棉被就有超過數十家搶攻市場，一定要慎選品牌。她以自身經驗分享：市面上有許多產品都是蹭熱度，拿不出紡研所的檢測報告，就宣稱有石墨烯的功能來銷售；甚至有些產品只要一水洗就會失效！正版的PP石墨烯推出的石墨烯產品不但輕薄、保暖蓄熱強，還可以幫助微循環，以二十年購物達人的資歷來看，PP石墨烯絕對對是購買時的首選。

▲市面上有許多石墨烯產品都是蹭熱度，拿不出紡研所的檢測報告，就宣稱有石墨烯的功能來銷售，斯容特別提醒消費者一定要慎選品牌。

購物天后 斯容有感推薦

「PP石墨烯」系列 哪裡買？

●PP醫療級石墨烯官網：https://ppweb.tw/aj78W

※五倍券官網貨到付款也可使用唷！

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