午後「降雨熱區擴大」　明起轉涼探14度！更強冷空氣抵台時間曝

記者李宜秦／台北報導

今（5）下半天天氣開始變化！受到鋒面通過影響，北部、東半部降雨逐漸明顯，中南部有零星降雨，明日南方雲系接力，各地降雨機率仍高，緊接著東北季風也會增強，北台灣整天涼冷，低溫14度，其他地區則是早晚偏涼，有下雨的時候感受會較冷。下周一東北季風減弱，周二則又有更強冷空氣影響。

▲明天東北季風增強，北台灣整天偏涼。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局課長林秉煜表示，今日鋒面接近並通過，各地雲量增多，加上南方水氣將一路影響到周五，北部、東半部有局部降雨，中南部也有零星降雨，現在南台灣的恆春半島已經開始有雨。

▲今下半天降雨範圍擴大，雨勢趨於明顯。（圖／記者林敬旻攝）

今日下半天降雨趨於明顯，北台灣降雨較為顯著，東半部有局部陣雨，恆春半島雨勢由南往北增多，且可能有局部較大雨勢。鋒面明天通過後，南方水氣接力影響，北部、東半部有局部陣雨，中南部有零星雨，周六後南方雲系減弱，中南部降雨縮減至以山區為主。

明天起東北季風增強，各地溫度下降，北台灣整天涼冷，低溫約14到16度，東部16到17度，白天高溫比今日下降1到2度，下雨時涼意更明顯，中南部則是早晚偏涼、日夜溫差大。冷空氣在下周一減弱，但周二又會有一波冷空氣影響，至於冷空氣強度仍需持續觀察。