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今晚「鋒面挾雨彈掃台」降雨熱區出爐！明早冷空氣接棒涼到周末

▲下雨，雨天，濕冷，冷氣團，天氣，降雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲今晚各地降雨機率較高。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今晚將有一道鋒面通過，各地陸續轉為陣雨天氣，午夜過後東北季風接著南下，降雨趨緩、溫度也會下降，明晚到周五清晨低溫下探14度，下周一冷空氣減弱，但下周二將再有一波更強冷空氣南下影響台灣，目前預估強度為大陸冷氣團，但由於時間仍久，因此還需持續觀察。

天氣職人吳聖宇表示，今日下半天到夜間，受到鋒面通過影響，台中以北到基隆，以及東半部的宜花東一帶會有降雨的機會，台中以南地區雲量偏多，山區因為地形作用，也會有點下雨的機會，平地則較不受影響。

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▲今晚鋒面通過各地降雨機率提高。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

▲今晚鋒面通過各地降雨機率提高。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

明後天鋒面離開，東北季風接著增強，除迎風面北部、東半部持續有短暫陣雨外，中南部山區也會有較高降雨機率，平地也可能有局部零星陣雨。受冷空氣影響，北部、東北部高溫將會降到17-19度，中部及花東地區高溫21-23度，南部高溫24-26度。

而明晚到後天清晨低溫，中部以北到東北部14-16度，南部及花東地區低溫16-18度，北部、東北部地區全天都會比較有涼意，中南部、花東地區日夜溫變化大。

▲▼降雨回波移入，今晚雨區預測圖出爐。（圖／氣象局）

▲▼降雨回波移入，今晚雨區預測圖出爐。（圖／氣象局）

▲▼降雨回波移入，今晚雨區預測圖出爐。（圖／氣象局）

周末持續受到東北季風影響，北部、東北部一整天持續偏涼，高溫17-19度，低溫14-15度，南部、花東地區仍是日夜溫差變化大，花東一帶白天高溫可到23-24度以上，南部更可到25-26度以上，夜晚清晨低溫則在16-18度左右，降雨則以北、東為主。

臉書專頁「天氣風險」表示，下周將再有一波冷空氣南下影響，最新的預測資料顯示冷空氣強度以大陸冷氣團的機會較高，不過近期的天氣系統變化頻繁，導致後續的預報變動度相當大。

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