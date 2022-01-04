強烈冷氣團又要來了！「濕涼溫差大→整天急凍12°C」時程出爐

▲明晚鋒面通過各地降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今明兩日天氣回暖，不過由於晴朗風弱，清晨輻射冷卻效應也會較為明顯，西半部清晨低溫普遍只有12到15度，白天溫度則可能再上升10度以上。周四到下周一受到東北季風影響各地較涼，下周二起強烈大陸冷氣團可能再度南下，換言之屆時有機會下探12度以下。

臉書專頁「天氣即時預報」指出，今明兩日無冷空氣影響，各地氣溫回升，周四到下周一受到東北季風增強影響，各地起風，中北部普遍低溫14到15度，白天溫度也會下降。下周二起強烈大陸冷氣團南下，整天感受寒冷。

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在降雨方面，今日到明日上半天僅東半部、基隆北海岸、雙北東側陰天稍有雨，但明日下半天到周四清晨有鋒面通過，全台都會有一波雨勢，周四白天到周日則是東北季風影響，北部、東半部陰天有雨，中南部多雲時晴。

▲下周強烈冷氣團來襲低溫驟降。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局簡任技正伍婉華表示，明日有鋒面形成，預計明晚到周四清晨通過台灣附近海面，北部、東半部有局部降雨，中南部也有零星短暫雨，不過明日白天溫度變化不大，受到南邊暖空氣影響，部分地區甚至會更暖和。

周四鋒面通過後，南邊雲系持續影響，再加上東北季風增強下，各地天氣仍是較為濕涼冷，北部、中北部高溫略降至18到19度，其他地區溫度也下降1到2度。

東北季風持續影響到下周，各地低溫分別是北部、中部13到14度，東北部、南部15度，花東17度，北部、東北部整天涼，其他地區早晚涼。此外，周五在3500公尺以上高山有機會降雪。