寒流低溫將至　黃偉哲叮囑農漁民採取防寒措施

▲寒流低溫來襲，台南市長黃偉哲叮囑農漁民朋友，應超前部屬，採取防寒措施防範。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

氣象專家依據資料研判，下周有波強冷空氣南下，可能有機會創下今年入冬新紀錄，台南市長黃偉哲叮囑，台南盛產之洋香瓜、棗子、番石榴、木瓜、香蕉、釋迦、鳳梨等等作物，不耐低溫的養殖水產虱目魚、石斑魚等，都有可能發生寒害，農漁民應超前部屬，採取防寒措施防範。

全台可能會受到寒流等級溫度影響，因日前天候溫暖，氣溫驟降可能對當季農漁畜產業造成危害。黃偉哲呼籲農漁民，倘有災情出現，請立即向土地所在地公所通報，以依相關規定辦理，儘速協助農漁民復耕復建。





台南市政府農業局長李建裕表示，這波強烈冷空氣在年前來臨，可能對將即將採收之農漁產品有損害，呼籲農漁畜牧業者應做好防寒害措施。在果樹方面，棗子、香蕉、木瓜、番石榴等已屆採收者，應加強果實套袋或全株包覆、花序保護及表土覆蓋等防寒設施。

釋迦、鳳梨等正值生長期，應增施鉀肥、鈣肥，增加作物耐寒力。寒流過後可在葉面上噴灑低濃度氮肥等營養液，促進植株與果實恢復生長，減少損害。在蔬菜方面：洋香瓜、西瓜等瓜菜類，可設置隧道棚防風、防寒；小果番茄等果菜類可採收應立即採收，適當提高土壤溼度以保溫；較不耐寒的葉菜類蔬菜可採收應立即採收，未採收應加強畦溝灌水管理。





另在漁業方面，不耐低溫的養殖物如虱目魚、石斑魚等，應加強寒害防範措施，包含於魚塭北側搭蓋防風棚、加深塭水、加強越冬溝保溫及防寒、加溫等設備；低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，並暫停投餌及不要無謂地開關水車；氣溫回升、暖和後，再視情況酌投飼料；必要時規畫儘早採捕減少寒害損失；如有因低溫造成魚隻斃死，應清除及適時消毒處理，防止水質惡化。





在畜牧方面，應加強仔畜禽的保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜禽舍溫度及溼度，保持通風的環境並防範冷風侵襲。



農業局長李建裕進一步表示，低溫危害農作物速度雖然較慢但持續時間較久，冷空氣過境後應注意田間、魚塭及畜禽舍管理，確保農漁畜產品產量及品質。