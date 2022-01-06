蔡英文、賴清德連3天衝刺活動曝　親自下鄉拼陸戰挺「雙林」

▲針對中二立委補選、罷昶，民進黨選前舉辦3場大型造勢，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌全面動員，皆會到場力挺候選人林靜儀，以及守護立委林昶佐。（圖／蔡沐霖臉書）



記者陶本和／台北報導

面對9日即將舉行的台中二選區立委補選、台北中正萬華立委林昶佐罷免案，民進黨全黨精銳盡出。根據規劃，總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌等黨內大咖，從6日開始至8日，啟動一連串力挺活動。

首先，蔡英文6日將親自陪同無黨籍立委林昶佐，前往加蚋子廣照宮參香，一起替台灣祈福；林昶佐也在臉書預告，歡迎中正萬華的朋友一起去參與，訴求不同意罷免林昶佐。

▼總統蔡英文6日親赴廣照宮，跟無黨籍立委林昶佐一起參拜祈福，也訴求「不同意罷昶」。（圖／林昶佐臉書）



接著，7日晚間6時30分，民進黨針對台中二選區立委補選，在追分夜市舉辦「大肚場」，本場確定邀請副總統賴清德出席發表談話；至於8日選前之夜，則是在烏日日出停車場舉行，出席卡司確定由蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌，以及台中市長林佳龍上陣，一同支持候選人林靜儀。

在「罷昶」方面，民進黨8日晚間投票之夜，晚間6點也在龍山寺前廣場，舉辦「終結惡戰、團結之夜」活動，總統蔡英文、副總統賴清德，以及行政院長蘇貞昌「執政黃金鐵三角」都確定出席力挺。

▼針對中二立委補選、罷昶，民進黨選前舉辦3場大型造勢，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌全面動員，皆會到場力挺候選人林靜儀，以及守護立委林昶佐。（圖／蔡沐霖臉書）

