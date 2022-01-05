藍營傳動員癱瘓「返鄉列車」　綠委：國民黨認清自己失去年輕世代支持

▲苗博雅、林亮君、吳崢等人發起1月9日台北、台中雙線對開返鄉共乘巴士。（圖／翻攝自Facebook／林亮君）



記者杜冠霖／台北報導

台中市府青年諮詢委員、KMT社群管理員黃子豪，在國民黨台中市黨部Line群組，要求大家癱瘓民間團體發起的「民主巴士」返鄉列車。對此，民進黨立委林俊憲表示，這是反民主的惡質行為，也顯示國民黨總算認清自己失去整個年輕世代的支持。

根據Line的對話截圖，內容是「KMT社群管理員黃子豪」在名為「國民黨台中市黨部」群組中留言，要求大家報名「返鄉列車」，明確表示要「佔滿名額導致癱瘓」，並強調這樣會很有幫助，能共同擊敗國家機器。

林俊憲表示，返鄉專車的傳統行之有年，發起過的單位也非常多，甚至還曾被外媒報導過，因為這種年輕人踴躍參與公共事務、自發組織的行為是台灣民主充滿活力的秘密，即使是在老牌歐美民主國家也很難見到這種景象，是台灣最寶貴的資產。

林俊憲指出，這個行動不會要求搭車的人要支持任何候選人，純粹只是鼓勵投票而已，而國民黨的反應就很有趣了，直接把所有返鄉投票的年輕人當作對手的支持者，試圖用奧步阻止，「難道搭上專車的人沒有一個會投給顏寬恒嗎？即使真的沒有，把選民推開長遠來看對國民黨真的是好事嗎？」

林俊憲表示，或許國民黨也很清楚，他們在年輕世代的支持度已經全面崩盤，失去一整個世代的後果是毀滅性的，現在這群厭惡國民黨的年輕人也會成為社會中堅，癱瘓返鄉專車的小手段只會越來越無效，「除非能夠逼整個國家不要投票，否則台灣的未來已沒有國民黨的戲份了。」

▼網傳一則Line群組對話，藍營動員「癱瘓返鄉列車」。（圖／讀者提供）

