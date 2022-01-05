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專收食品大廠汙泥卻濫倒農地沖水流　3肥料黑心商董座11人重判

▲國土被濫倒食品汙泥。（資料圖／彰化地檢署提供）

▲國土被濫倒食品汙泥。（資料圖／彰化地檢署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

福茂有機肥料、欣農好肥料、方圓生化科技等3家業者涉嫌收取南投卜蜂肉品、愛之味等公司的食品污泥，將1萬多公噸的廢棄污泥直接傾倒在全台多個縣市的無人空地上，其中1處還會抽取地下水直接沖入河川，嚴重危害環境，彰化地院今依違反廢棄物清理法，將業者及11人判處4年4個月到2年4個月不等徒刑，並追討不法所得。

彰化地檢署於2019間查出，彰化縣芳苑、埤頭、溪州與台南市柳營區等11處農地長期被棄置食品加工汙泥發出惡臭，調查後發現，南投卜蜂肉品加工廠固定會將產出的食品加工汙泥交給福茂有機肥料業者進行處理再利用，但因卜蜂肉品汙泥產出量過大，致福茂有機肥料無法負荷，卜蜂公司經理等人竟與再利用業者、環保仲介、清運業者聯手，以不實清運三聯單及關閉GPS等方式，規避環保機關稽查、管制廢棄物流向。

依據判決書內容指出，前南投縣資源回收商業公會陳姓理事長與黃姓掮客合作，整合卜蜂公司與盛勁食品加工汙泥清運業者、與福茂公司、欣農好肥料公司締約清運。

▲國土被濫倒食品汙泥。（資料圖／彰化地檢署提供）

欣農好肥料公司從2018年到2019年間夥同清運業者將卜蜂公司等食品廠的食品加工汙泥，每公噸收取2千萬處理費，先運到欣農好肥料公司工廠前製造汙泥有進廠的假象，再將這些汙泥運到台南市柳營區農地棄置，再直接以挖土機將汙泥挖進側溝，再抽地下水將上萬噸汙泥沖進龜子巷大排河川內，嚴重汙染環境。

另外福茂有機肥料公司受理卜蜂肉品加工廠、及其他知名食品廠的食品汙泥，與清運業者廣德環保公司聯手串通，將食品汙泥載運到福茂公司前遶行後，製造點收進廠的假象，將上萬噸汙泥倒到彰化縣11處農地空地，地主僅收取每噸800元費用，而福茂到環保署登錄申報不實事業廢棄物處理清運內容，獲利1200多萬元；方圓肥料公司不法所600多萬元。

彰化地方法院認為，食品汙泥已造成環境嚴重汙染，依違反廢棄物清理法判刑，欣農好肥料公司罰金800萬、負責人陳佳琪又犯偽造文書罪，遭法官判處4年4個月；福茂公司開罰500萬元、負責人夫婦洪素珠3年10月、吳進雄3年8月，共處110萬元罰金；方圓生化科技公司判處罰金300萬元、方圓公司陳姓負責人夫妻均判刑2年。

另外，卜蜂公司南投肉品加工廠蕭姓協理及許姓經理各判刑2年4月、2年；前南投縣資源回收商業公會陳姓理事長1年10月，黃姓掮客判刑2年6月，其餘各判刑1年10月到1年8月不等徒刑，並追討不法所得。

實際運作時，福茂公司會以再利用機構的身分作為掩飾，向肉品公司收取處理費後，將汙泥透過仲介交給清運業者隨意棄置。另欣農好肥料及方圓生化科技2間公司也是利用相同手法，表面收取汙泥要再利用，實際上未進行處置，在環保仲介牽引下直接交給清運公司隨意丟棄。

▲國土被濫倒食品汙泥。（資料圖／彰化地檢署提供）

檢方另查出，愛之味及義美公司產生的食品污泥，也是交由福茂肥料公司及方圓生化科技公司處理，但2家業者故技重施，未舊依規定加工處理污泥，直接倒在中南部縣市無人空地上。

彰化地院法官審理此案時，福茂公司負責人洪素珠坦承全部犯罪事實；方圓公司負責人陳志郎先是承認犯罪行為，後來又辯稱已將堆置的食品污泥載回公司改口否認；欣農好公司負責人陳佳琪雖承認犯行，卻認為起訴書中記載的棄置污泥數量和犯罪所得有誤，又犯偽造文書罪，遭法官判處4年4個月到2年4個月不等徒刑，全案仍可上訴。

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