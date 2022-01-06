Omicron來勢洶洶　彰化打1、2劑送200元禮券

▲彰化打第1,2劑疫苗送200元禮券。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

因應國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株威脅增加，彰化縣結合轄內合約院所，全力提升COVID-19疫苗接種率，自1月7日至31日止，於合約醫療院所接種第1、2劑COVID-19疫苗之18歲以上民眾接種後可獲得200元禮券，以鼓勵民眾儘速完成接種，確保社區安全。

衛生局指出，目前彰化第1劑施打率為85%，第2劑是73%，彰化縣12歲以上人口COVID-19疫苗第1劑接種率85.4%，第2劑接種率73.2%。

▲彰化打第1、2劑疫苗送200元禮券。

縣長王惠美呼籲第1劑、第2劑還沒施打的鄉親，儘快跟全縣243家醫療院所聯絡施打，1月7日到1月31日來施打，每人送200元禮券。

另外衛生局也提醒18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔需至少7天。縣長王惠美指出，所以還有很大的成長空間，拜託鄉親儘速跟醫療院所連絡施打。

▲未滿20歲施打疫苗需持家長同意書。