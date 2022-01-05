眼神交會惹禍！他被打斷腿鼻子　4煞開車追棍棒齊來倒地繼續打

▲彰化4惡煞被判刑。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

囂張惡煞當街行兇！張男(25歲)、何(31歲)、高(27歲)、林(39歲)等4人，僅因顏男一個眼神交集，便拿出鋁棒、拔釘鐵橇、長鐵棍等物毆打對方，造成頭部、眼睛、及骨折等傷害，彰化地院日前審結，依共同傷害罪將4人判處4至6月不等的刑期，可易科罰金。

判決書內容指出，張男於2020年8月27日下午1點多與何、高及林開車到福安宮，張男下車後與不認識的顏男眼神巧合交會，他不爽被看一眼，徒手推了顏男，在車上的林男立即從車上拿出棍棒，下車毆打顏，車上高、何見狀也拿出棍棒下車一起毆打顏男。

顏男見狀趕快要逃離，4煞則在後方追他，高見狀跑回車上還開著車追，無視顏男跌倒，4人持棍棒狠K，造成顏男重傷脛骨粉碎性開放式骨折、鼻骨骨折、右眼挫傷、右眼窩骨折併結膜下出血、頭部挫傷、右內側股骨髁閉鎖性骨折。

法官審酌，張男等4人與顏男並不相識，僅因細故即毆打顏男造成他傷勢不輕，4人犯後雖坦承犯行，但也未能與告訴人達成和解，且張男有詐欺前科，何男與林男均有毒品前科被判刑，仍不思悔改，為累犯，因此將張男、何男、林男判刑6月，高男判刑4月，全案可上訴。