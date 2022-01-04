冷空氣報到「急凍13°C」時間點曝！雨彈夾擊降雨熱區出爐

記者李宜秦／台北報導

今日桃園以南到高雄天氣晴朗可見陽光，明晚到周四清晨將有一道鋒面通過，加上南方雲系影響，各地降雨機率都會增加，接著東北季風持續影響到下周，北台灣低溫下探13度，整天都較為濕涼。

▲今日清晨各地溫度仍低，平地最低溫為新竹峨眉的10度。（圖／記者湯興漢攝）

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氣象局簡任技正伍婉華表示，今日桃園到高雄天氣晴朗，可見陽光，基隆北海岸、宜蘭、恆春半島整天陰天且斷續有雨，降雨時間比昨天更久，雨量也更多，花東、大台北多雲有零星降雨。

今日白天高溫北部、東北部20到21度，花東24度，新竹及苗栗23度，中南部26到27度。明日有鋒面形成，預計明晚到周四清晨通過台灣附近海面，北部、東半部有局部降雨，中南部也有零星短暫雨，不過明日白天溫度變化不大，受到南邊暖空氣影響，部分地區甚至會更暖和。

▲今日基隆北海岸、宜蘭、恆春半島降雨機率較高。（圖／記者李毓康攝）

周四鋒面通過後，南邊雲系持續影響，再加上東北季風增強下，各地天氣仍是較為濕涼冷，北部、中北部高溫略降至18到19度，其他地區溫度也下降1到2度。

東北季風持續影響到下周，各地低溫分別是北部、中部13到14度，東北部、南部15度，花東17度，北部、東北部整天涼，其他地區早晚涼。此外，周五在3500公尺以上高山有機會降雪。