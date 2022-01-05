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國際疫情日爆250萬例確診　陳時中宣布：全世界均列高風險國家

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中表示，應把全世界都列為高風險國家。（圖／指揮中心提供）

記者許維寧／台北報導

桃園機場昨日三名清潔員、一防疫計程車司機確診，今天（1/5）再確診一名大夜班清潔員工。指揮中心今天下午召開記者會，指揮官陳時中也表示，國際上疫情狀況仍是「烽火連連」，應該把全世界各國都當作高風險國家。

國內今天再增加一例本土案例，以及25例境外移入個案。有鑒於不少境外移入個案都來自美國，媒體提問是否要將美國列入高風險國家？入境民眾一律送集中檢疫所？

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陳時中回應，近日討論應把高風險區域拿掉，全世界都一律視為高風險國家，但入境民眾不會送到集中檢疫所，主要在於沒有這樣的量能。昨日國際確診案例高達250萬，全世界來看又以美國最高，一天確診數就高達54萬、英國18萬6千、法國18萬、義大利11萬5千、西班牙10萬7千例。

陳時中指出，美國有3.3億人口，英、法則有將近七千萬人，約為美國人口的五分之一，代表英、法國每百萬人確診數目其實更高，又澳洲昨天確診4.7萬人，其人口比例則跟台灣差不多，幾乎可說是全球疫情「烽火連連」，因此會把全世界都視為高風險國家。

但陳時中也說，現在沒把過去入列的高風險國家移除，在於評估該地區為發源地且相關醫療、證明沒有這麼好。昨天下午也去了桃園機場一趟，再三提醒工作人員現在已經沒有所謂高、低風險國家的概念，而是全世界都是高風險，各種措施應該更要落實到位。

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