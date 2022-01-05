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婆婆喊「當女兒疼愛」！除夕嘴臉秒現形…人妻忍5年：還好有神隊友

婆媳問題自古難解。（示意圖／PIXABAY）

▲婆媳問題自古難解。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

婆媳問題幾乎每個家庭都存在，自古以來難解。一名人妻訴苦，一直以為對婆婆好，就能獲得回報，結果是自己太天真，做什麼都被嫌，幸好有神隊友，目前已離開婆家。

人妻在《靠北婆婆》表示，婆婆在提親時承諾，會把她當女兒一樣疼愛，不懂煮飯沒關係，會耐心教，未料除夕夜就當著大家的面前嘲笑她切的香腸「什麼碗粿（東西）啊？切得歪勾七ㄘㄨㄚ（歪七扭八）」，瞬間全部人超尷尬，沒人敢講話。

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她透露，生完小孩後整個人無法動彈，自己的媽媽一進來就先關心她的身體狀況，沒想到重男輕女的婆婆開口第一句竟是「趕快再生一個，這胎女生，會帶弟弟來」，讓她非常難過，「敢問婆婆，妳家是否有皇位繼承？還是把別人家女兒當生產工具？妳讓剛出手術房的我情何以堪？」

等到女兒5個月大時，開心地跟婆婆分享孩子長乳齒，沒想到換來的是冷冷一句「哪有人5個月就長牙，又不是妖怪」，讓她心灰意冷，從此不再跟婆婆分享孩子的成長歷程。人妻說，「我懂幽默，我分辨得出善意或惡意，她當時表情斜眼睥睨、嘴角下垂、滿臉鄙夷。」

她有感而發，一直以為婆婆上頭沒婆婆欺壓，應該會跟娘家媽媽一樣好相處，結果是自己太天真，婆婆真的只是婆婆，做再多，自己終究是外人，婚後5年，許多事都證實，鬼話人人會講，寧願相信有鬼，也不要相信婆婆那張嘴，幸好自己有個神隊友，在發現不對勁後，立刻帶她離開婆家。

人妻奉勸天下婆婆，媳婦未食妳家一米一水，媳婦願意對妳好，歡喜接受、心懷感恩，而不是百般挑剔、引發紛爭、搬弄是非、管到夫妻間的生兒育女，連母親節的禮物也可以被嫌得一無是處，「我不會詛咒婆婆，希望她一世平安，好好的生活，這些話，或多或少她應該也有耳聞，只是她不會承認更不會修正，母不慈、子不孝，如果我的婆婆懂，今日也不會搞得兒子都離心，可惜我的婆婆不懂，也不想懂。」

貼文一出，引起許多人共鳴「5年讓妳看清一切也夠了，停損是對的」、「算一算，明天換老么媳婦發文」、「真的不用討好，有些還會認為妳好欺負」、「什麼會把媳婦當女兒看待，都2022了，這種鬼話就別當真了」。

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