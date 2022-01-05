獨自倒完垃圾走回家！聽見身後傳來詭異聲響　她回頭一看嚇傻

▲阿宏尾隨在花花身後，並進行猥褻行為。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／彰化報導

一名男子「阿宏」（化名）日前見到一名女子「花花」（化名），獨自走在路上，竟然就偷偷尾隨對方，並將下體裸露出來，在對方身後進行猥褻行為，而花花一回頭看見後，嚇得花容失色，趕忙報警處理。對此，彰化地院審理後，依法判阿宏3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏日前意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，見花花倒完垃圾後，獨自在返家的路上，竟然偷偷在該不特定人得以共見共聞的場所，尾隨在花花身後，並將褲子脫下，把生殖器裸露出來，並開始以手上下套弄的方式進行猥褻行為。阿宏誇張的行徑讓花花察覺有異，因此回過頭查看，當場發現他的噁心行為。

警方調閱現場監視器畫面後，循線將阿宏逮捕到案，而阿宏被捕後，矢口否認犯行，竟還辯稱當時自己是因為想尿尿，才會有這樣的舉動。不過，法官勘驗各項證據後發現，就算當時阿宏有尿急情形，也應該要找現場遮蔽物，而非任意掏出生殖器尾隨路人，並於路人面前搓揉下體且毫無顧忌，因此不採信其說詞。

法官認為，阿宏的行徑已經造成見聞者心生反感，且不尊重他人，已經破壞社會善良風俗，所為實有不該，且其先前又有4次公然猥褻罪之前科，此次已經是第5次犯案，兼衡其高中畢業的智識程度、家庭經濟狀況、目的、手段、前科等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，累犯，判處他有期徒刑3月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。