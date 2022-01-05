染Omicron國泰空少違規去飲茶　致6人染疫「10公尺外食客也中招」

▲Omicron殺入香港社區。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠變種病株Omicron殺入香港社區，第五波疫情爆發。日前一名國泰航空的空少檢疫期違規到「望月樓」餐廳用餐，最終造成群聚感染，就連坐在包廂內的客人也中招，目前已累計7人確診。

據《香港01》報導，44歲染疫國泰空少27日違反家居檢疫禁令，與父親到位於九龍的「望月樓」用膳，截止目前已有4桌客人共7人確診。

值得注意的是，34歲工地工人與38歲妻子所坐的桌子距離空少有10公尺遠，最終也相繼確診。另外，分別位於兩間包廂內的66歲退休婦人、55歲家庭主婦及其13歲女兒也都先後確診。

除了「望月樓群組外」香港還出現其他傳播鏈，其中一例為感染源不明的Omicron確診患者，他是一名42歲的測量師，居住地點在新界屯門翠寧花園，日前出現發燒、頭痛症狀，求診後由醫師提交樣本檢測結果，初步陽性。

▲香港多處強制篩檢。（圖／視覺中國）

該名男患者未曾接種疫苗，入院後Ct值降至18，工作地點在北角「理文商業中心」，確診前最後上班日期為2021年12月31日，初步疫調顯示他近日並無外遊史，也沒去過望月樓，暫未發現與其他近期陽性個案有密切接觸紀錄。男子的密切接觸者都將安排隔離21天，潛伏期內他到訪的地點也會納入強制檢測公告。

香港大學微生物學系教授袁國勇指出，本地有不明源頭個案代表社區有隱形傳播鏈，很有可能出現病例爆發；感染源不明個案男子住所位於屯門，屯門有較多機組員活動，呼籲該區居民留意、儘速接種疫苗，有必要時應盡快檢測。

另外，一名28歲國泰空姐及其2名同住家人確診，他們居住在北角，均無涉及望月樓。香港衞生署衞生防護中心今（5）日凌晨公佈，空姐的一名同住62歲婦人確診，9名與婦人一同練跳舞的朋友，於2日登上郵輪「海洋光譜號」展開公海遊，當中一人曾在銅鑼灣東寧大廈家中接待該62歲婦人，而其家中的外傭昨日（4日）初步確診。

該中心昨晚急召原訂於明（6）日才回航程的「海洋光譜號」，提前於今早回到香港，全船3700人今日需接受檢測，陰性才可下船。