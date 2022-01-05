Omicron強勢壓倒Delta　占全美95%新增確診

▲Omicron席捲美國。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電

高傳染力Omicron變異株席捲各國，美國昨天單日確診突破百萬，打破全球紀錄。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新統計，Omicron目前占全美新增確診95%，強勢壓倒Delta。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國3日通報約108萬例新增確診、1688人病故，足足是1週前所通報約54萬例的兩倍，顯見Omicron傳播力驚人。

美國CDC今天更新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株資訊，Omicron在全美新增確診占比已在1月1日當週飆升至95.4%，Delta僅剩4.6%，幾乎快被完全取代。2週前（去年12月18日當週），Omicron在美占比只有37.9％，之後僅花一週時間就成長為77%。

為因應Omicron變異株威脅，美國CDC今天修改輝瑞/BNT疫苗追加劑接種時程建議，由先前的離第2劑間隔6個月，縮短至5個月。但針對莫德納（Moderna）與嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，則維持目前的6個月、2個月間隔。

此外，美國CDC也建議5至11歲患有中度或重度免疫功能低下的孩童，在接種第2劑BNT疫苗28天後，施打追加劑。