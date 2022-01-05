「沒人想再來一次三級！甚至四級」　醫拜託快做這事：很桑心

記者陳俊宏／綜合報導

桃園機場出現4例本土個案，其中一例為變種病毒Omicron。對此，兒科醫師楊為傑呼籲，拜託大家疫苗趕快打起來，可以打第三劑的也趕快衝喔，「我相信沒有人想再來一次三級、甚至四級…現在疫苗沒什麼人要打，真的很桑心～～」

楊為傑4日在「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」臉書提到，美國單日確診飆破百萬，Omicron的傳染力真的誇張；但比較好的消息時，Omicron可能更像上呼吸道感染病毒，誘發的重症、住院比例都比較低。

楊為傑說，「但是，但是，但是，接種疫苗可以更近一步地預防住院，這個真的非常重要。台灣第二劑疫苗的接種率停滯在70%很久了，一劑疫苗在Omicron面前，一點用處都沒有。」

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▼台灣COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.04%、第2劑69.30%、基礎加強劑接種率0.02%、追加劑接種率0.70%。（圖／記者呂佳賢攝）

楊為傑表示，如果您身邊有人還沒打疫苗，或者只打一劑，請他們早點去打，「真的很擔心Omicron會把我們打成去年5-8月的樣子，真的太恐怖了，我相信沒有人想再來一次三級、甚至四級…」

楊為傑指出，拜託大家了，疫苗趕快打起來，可以打第三劑的也趕快衝喔，「我自己的父母也都打完第三劑了，滿5個月後隔個幾天就打了！現在疫苗沒什麼人要打，真的很桑心～～」

指揮中心4日公布國內新增4例（案17230、案17238-17240）本土個案，其中案17230為3日宣布的桃機清潔人員；案17238及案17239則是同職場工作人員，也是清潔人員，通勤時搭乘同班交通車，案17239於1/1起陸續出現疲倦、咳嗽、流鼻水症狀；案17240為防疫計程車司機，1/1出現咳嗽症狀，3人經衛生單位安排採檢後確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

▲▼桃園機場爆發4例本土。（圖／記者劉亮亨攝）

陳時中表示，案17230的Ct值相當低，發病日1/2有喉嚨痛、發燒，緊急匡列同住家人，6人採檢陰性，因其身分為機場停車場洗手間清潔人員，緊急匡列同車通勤人員、停車場相關防疫計程車司機進行採檢；同車人員已經有2人確診，另有一名計程車司機確診。

指揮中心說明，案17230職場接觸者共25名，均已完成採檢（6名為職場接觸者、19名交通車乘客及司機），其中2名陽性（案17238、案17239），餘23名為陰性。