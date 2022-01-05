Omicron攻破2防線！新一波疫情海嘯襲來　醫籲「2要、1不要」

記者陳俊宏／綜合報導

桃園機場出現4例本土個案，其中一例為變種病毒Omicron，指揮中心宣布成立前進指揮所，派醫福會執行長王必勝統籌。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男呼籲「2要、1不要」，「口罩趕快戴好，不必要的群聚不要去，第三劑疫苗可以打就去打。」

沈政男4日在臉書說，新增4例其中三例是機場清潔員，一例是防疫計程車司機，而從CT值來看，傳播鏈無法完全劃出，因此可能還有染疫者還沒被找出來，機場與防疫旅館防線已經被攻破，接下來就看大家的社區防線守得如何了。

沈政男呼籲民眾，口罩趕快戴好，不必要的群聚不要去，第三劑疫苗可以打就去打，「當社區傳出第一例Omicron，你就可以去打第三劑了。」

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沈政男強調，雖Omicron住院率比較低，染疫人數多起來以後還是不能小覷，因此疫調與隔離仍是必須快速與精準，務必把病毒盡早堵死；歐美疫情已創下新高，日本也已再次飆升，新一波疫情海嘯已經襲來了，大家要小心！

▲▼指揮中心指揮官陳時中4日視察桃園機場。（圖／攝影中心攝）

指揮中心4日公布國內新增4例（案17230、案17238-17240）本土個案，其中案17230為3日宣布的桃機清潔人員；案17238及案17239則是同職場工作人員，也是清潔人員，通勤時搭乘同班交通車，案17239於1/1起陸續出現疲倦、咳嗽、流鼻水症狀；案17240為防疫計程車司機，1/1出現咳嗽症狀，3人經衛生單位安排採檢後確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

陳時中表示，案17230的Ct值相當低，發病日1/2有喉嚨痛、發燒，緊急匡列同住家人，6人採檢陰性，因其身分為機場停車場洗手間清潔人員，緊急匡列同車通勤人員、停車場相關防疫計程車司機進行採檢；同車人員已經有2人確診，另有一名計程車司機確診。

指揮中心說明，案17230職場接觸者共25名，均已完成採檢（6名為職場接觸者、19名交通車乘客及司機），其中2名陽性（案17238、案17239），餘23名為陰性。

►本文獲得沈政男醫師授權。



▼案17230確診個案關聯圖。（點圖可放大／指揮中心提供）





