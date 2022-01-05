　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Omicron攻破2防線！新一波疫情海嘯襲來　醫籲「2要、1不要」

記者陳俊宏／綜合報導

桃園機場出現4例本土個案，其中一例為變種病毒Omicron，指揮中心宣布成立前進指揮所，派醫福會執行長王必勝統籌。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男呼籲「2要、1不要」，「口罩趕快戴好，不必要的群聚不要去，第三劑疫苗可以打就去打。」

沈政男4日在臉書說，新增4例其中三例是機場清潔員，一例是防疫計程車司機，而從CT值來看，傳播鏈無法完全劃出，因此可能還有染疫者還沒被找出來，機場與防疫旅館防線已經被攻破，接下來就看大家的社區防線守得如何了。

沈政男呼籲民眾，口罩趕快戴好，不必要的群聚不要去，第三劑疫苗可以打就去打，「當社區傳出第一例Omicron，你就可以去打第三劑了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男強調，雖Omicron住院率比較低，染疫人數多起來以後還是不能小覷，因此疫調與隔離仍是必須快速與精準，務必把病毒盡早堵死；歐美疫情已創下新高，日本也已再次飆升，新一波疫情海嘯已經襲來了，大家要小心！

▲▼陳時中視察桃園機場，宣布將成立前進指揮所並派王必勝統籌。（圖／攝影中心攝）

▲▼指揮中心指揮官陳時中4日視察桃園機場。（圖／攝影中心攝）

▲▼陳時中視察桃園機場，宣布將成立前進指揮所並派王必勝統籌。（圖／攝影中心攝）

指揮中心4日公布國內新增4例（案17230、案17238-17240）本土個案，其中案17230為3日宣布的桃機清潔人員；案17238及案17239則是同職場工作人員，也是清潔人員，通勤時搭乘同班交通車，案17239於1/1起陸續出現疲倦、咳嗽、流鼻水症狀；案17240為防疫計程車司機，1/1出現咳嗽症狀，3人經衛生單位安排採檢後確診，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

陳時中表示，案17230的Ct值相當低，發病日1/2有喉嚨痛、發燒，緊急匡列同住家人，6人採檢陰性，因其身分為機場停車場洗手間清潔人員，緊急匡列同車通勤人員、停車場相關防疫計程車司機進行採檢；同車人員已經有2人確診，另有一名計程車司機確診。

指揮中心說明，案17230職場接觸者共25名，均已完成採檢（6名為職場接觸者、19名交通車乘客及司機），其中2名陽性（案17238、案17239），餘23名為陰性。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼案17230確診個案關聯圖。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼案17230確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

►礁溪兆品酒店住宿券激殺2.8折！

ET快訊
全台首例！「2個爸爸」成功收養子女　女童嗨喊：把爸爸還給我了
人妻泡溫泉「9天104萬觀看」被狂酸　老公超高EQ回應了
謝盈萱「打包熟男過夜8hrs」　親密互動被拍！單身10年爆熱
立陶宛半年內遭中國8點全面打壓　總統：以「台灣」設館是錯誤
「小寒」鋒面帶雨！全台午後變天、明降6度　下波冷空氣更強

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新增「3條活動斷層」　3縣市地點曝！全台共36條

今起打疫苗可領200元禮券！　符合「2條件」快衝

「沒人想再來一次三級！甚至四級」　醫拜託快做這事：很桑心

餐飲連環狂漲「元凶」抓到了！　5食材漲幅最大

Omicron攻破2防線！新一波疫情海嘯襲來　醫籲「2要、1不要」

桃機染疫擴大！「確診者跨年曾擺攤」陳時中再下口罩令　急設3採檢站

男星妻竟跟前總統有親戚關係　「四萬換一元」就是他策劃

桃機群聚4人確診！台大醫推測「非互相傳」：機場有隱形感染源頭

「小寒」鋒面帶雨！全台午後變天、明降6度　下波冷空氣更強

美國妹2理由來台灣教書　3個月後老爸後悔沒先來一趟

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

宥勝手機桌布緊摟周曉涵「地震也不放」　挨轟「不知避嫌」…曝妻反應：是我的神

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

新增「3條活動斷層」　3縣市地點曝！全台共36條

今起打疫苗可領200元禮券！　符合「2條件」快衝

「沒人想再來一次三級！甚至四級」　醫拜託快做這事：很桑心

餐飲連環狂漲「元凶」抓到了！　5食材漲幅最大

Omicron攻破2防線！新一波疫情海嘯襲來　醫籲「2要、1不要」

桃機染疫擴大！「確診者跨年曾擺攤」陳時中再下口罩令　急設3採檢站

男星妻竟跟前總統有親戚關係　「四萬換一元」就是他策劃

桃機群聚4人確診！台大醫推測「非互相傳」：機場有隱形感染源頭

「小寒」鋒面帶雨！全台午後變天、明降6度　下波冷空氣更強

美國妹2理由來台灣教書　3個月後老爸後悔沒先來一趟

新增「3條活動斷層」　3縣市地點曝！全台共36條

退休將校變中科院肥貓！　靠一招爽領12萬高薪

今起打疫苗可領200元禮券！　符合「2條件」快衝

閃婚邱澤瘋傳「帶球嫁」　許瑋甯親自現身給答案

中科院採購黑幕！　藍委主任施壓「35億F16標案」獨厚神祕廠商

室友還原木子詐死始末　指控台大違約成「壓垮她的最後一根稻草」

瑞典國王與王后雙雙確診染疫　暫時自我隔離

冬奧滑冰隊友確診　黃郁婷PCR檢測陰性：真的鬆了一大口氣！

中科院爆重大弊端　皇親國戚分食2400億軍力大餅

「沒人想再來一次三級！甚至四級」　醫拜託快做這事：很桑心

自拍突遇狂風濃密假睫毛秒亂舞　表情扭曲＋擠出雙下巴超失控！

生活熱門新聞

日本認證台恐有規模8.0強震

周三水氣報到　降雨區域一次看

除夕到初6全在娘家過！媳婦開大絕不用見婆婆

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒讓46萬人朝聖

被韓國瑜一招收服！網紅「黑轉粉」：良心上過不去

奧步哥插隊好市多加油站！員工神處理帥炸

指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定！「拍照也不能拿下」

今小寒！全台午後變天明降6度　下波冷空氣更強

強冷氣團要來了！下周急凍12°C

《華燈初上2》誰演最好？網點名1角色太扯

蘿蔔糕「酥一點」加5元！網點4關鍵：10元內都便宜

2022年運勢大公開　命理師警告「4生肖犯太歲」：很多腥風血雨

更多熱門

相關新聞

英單日20萬例創新高！　首相強生仍拒採封鎖措施

英單日20萬例創新高！　首相強生仍拒採封鎖措施

儘管在Omicron變異株的助長下，英國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日新增病例再創新高，英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，英格蘭可以不必關閉經濟而度過這波疫情。

美疫情升溫白宮也不例外　拜登籲民眾快施打疫苗

美疫情升溫白宮也不例外　拜登籲民眾快施打疫苗

以色列研究：打第4劑疫苗1週後　體內抗體變5倍

以色列研究：打第4劑疫苗1週後　體內抗體變5倍

菲律賓COVID確診數飆高　民眾搶購退燒藥大缺貨

菲律賓COVID確診數飆高　民眾搶購退燒藥大缺貨

日本確診Omicron累計逾千例　18都府縣疑社區傳播

日本確診Omicron累計逾千例　18都府縣疑社區傳播

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫沈政男Omicron

讀者迴響

熱門新聞

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

日本認證台恐有規模8.0強震

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

Sandy喜帖曝光！　吳宗憲第一個大喊：哭了

王力宏早在紐約簽離婚協議！　「寒酸內容」李靚蕾淚崩

周三水氣報到　降雨區域一次看

小春突開炮胡宇威！鼓鼓出聲了

台大女學生墜樓命危　疑是木子小姐

除夕到初6全在娘家過！媳婦開大絕不用見婆婆

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

更多

最夯影音

更多
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」
雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面