Omicron若攻破社區「3種人最危險」　急診醫憂：未來6週是關鍵

▲桃園機場員工感染Omicron變異株。（圖／記者劉亮亨攝）



記者崔子柔／綜合報導

桃園機場出現4例本土個案，其中一例為變種病毒Omicron，且感染途徑不明，引起各界憂心，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學則對此情況不意外，並稱控制病毒未來6週的擴散相當關鍵。

謝宗學昨（4）日晚間在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，桃機清潔員（案17230）基因序初步判定是Omicron變異株，但因為感染途徑不明，「此種傳染力最高的變異株突破邊境管理範圍，或有可能進入社區」。

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謝宗學指出，台灣現單劑疫苗接種率突破8成，兩劑疫苗接種率接近7成，再加上口罩政策，社區有一定的保護力，且從美國近日的疫情資訊可觀察到，Omicron造成的死亡人數沒有明顯上升，表示疫苗仍保有對重症的保護力。

謝宗學認為，如果Omicron真的進入社區，最需要擔心的人包括沒有接種疫苗的65歲以上長者、沒有接種疫苗的青少年、無法接種疫苗的兒童，「根據國外經驗，相較其他變異株，兒童更容易感染Omicron，至於兒童感染Omicron變異株後併發『多重系統發炎症候群（MIS-C）』的機率高低，目前尚未有確實的研究說明」。

謝宗學表示，他對於桃機發生群聚案並不意外，因為Omicron的傳染力驚人，只要境外移入個案增加，遲早都會出現破口，重點在於後續的疫調釐清，「直到除夕後兩星期為止，社區將承擔極大的疫情壓力，若能度過，我們才能繼續過著平行世界的生活」，「因此，未來六週左右是關鍵！」