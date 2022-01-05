快訊／桃機群聚擴大「5人染疫」病毒傳播鏈調查　陳時中14:00說明

▲桃機將擴大篩檢範圍。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

桃機群聚案擴大！中央流行疫情指揮中心今（1/5）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜；指揮中心昨公布桃機3名清潔人員、1名防疫計程車司機確診，展開擴大採檢調查並成立前進指揮所，而今早傳出又有一名清潔人員確診，群聚染疫人數恐怕增至5人，指揮中心表示，將於下午記者會中說明。

指揮中心3日深夜證實國內又出現新冠本土病例，是桃園機場清潔人員，其2名孩子就讀學校預防性停課，另曾經有市場擺攤活動史。4日進一步公布新增4例本土，除首例清潔員之外，另有2名搭乘同交通車、不同工作區域清潔人員確診，還有1名防疫計程車司機染疫，整起群聚共有4人，指揮中心昨也成立桃機前進指揮所，由醫福會執行長王必勝統籌。

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今早再傳1人確診，累計已達5例。王必勝受訪時證實，「對，是有這樣的狀況(新增1確診)，目前還在調查釐清中。」指揮中心一早則表示，有關今（1/5）早媒體報導桃機傳再增1人確診，指揮中心將於下午2點記者會統一說明。

針對感染來源，陳時中昨表示，不排除任何情況，初步研判可能從境外移入傳至計程車司機再傳至清潔員，但也有可能是行李轉盤區清潔員遭旅客傳染，後續傳給其它清潔員，並進一步傳至計程車司機。不過，專家認為，可能機場內還有隱形感染源，這幾人並非互相感染，而是有另一源頭，相關調查預期記者會中說明。