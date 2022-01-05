大陸增本土確診41例！　河南再加4人染疫「2458戶居民列封控區」

▲河南出現本土疫情。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠疫情稍降溫，4日新增確診91例，本土佔41例。繼陝西、浙江後，河南也發生本土疫情，4日新增確診4例，鄭州市更實行「封控區」管理，共有2458戶居民被列入。

據大陸國家衛健委消息，4日新增確診91例，境外佔50例，分別是上海17例、廣西9例、福建7例、廣東7例、天津5例、湖北2例、北京1例、山東1例、陝西1例，包含3例由無症狀感染者轉為確診病例，分別是廣東2例、廣西1例。

本土病例共有41例，分別是陝西35例，均在西安市；河南4例，其中許昌市2例、鄭州市1例、周口市1例；浙江2例，均在寧波市，包含2例由無症狀感染者轉為確診病例，均在河南；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

▲河南疫情發生後的街頭。（圖／視覺中國）

河南省也出現本土疫情，4日共有4人確診，分別是鄭州市1例、周口市1例、許昌市2例，為無症狀感染者轉確診。

鄭州市4日發布《鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室關於對管城回族區、二七區部分區域實行分類管理的通告》，對管城回族區、二七區部分區域實行分類管理工作，其中要求「防範區」居民非必要不外出，確需外出的，需憑48小時內核酸檢測陰性證明；嚴格落實密閉公共場所暫停營業。商場、超市、農貿市場等基本生活物資供應場所合理控制購物人員數量；餐飲場所禁止內用；特種車輛、民生保障工作人員保障其通行順暢。

截止4日晚間7時，鄭州共有兩個封控區，其中二七區封控區域共有住宅樓44棟，合計1958戶，居住人口3770人；辦事處已安排轄區市場對接，按照居民需求，將生活物資全部配送到家。管城區封控小區共9棟樓，500余戶，1500人左右。

據瞭解，供應河南全省、鄭州全市大部分農產品的萬邦農產品批發市場，今日庫存總量36萬噸。鄭州各大商超和連鎖便利店的日常必需品供應充足、價格穩定。